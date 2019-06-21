«Конкорд» предложил журналистам «МБХ медиа» лично проверить образцы кала сотрудников комбината питания

16:10

Ряд СМИ, связанных с Михаилом Ходорковским, продолжают раздувать искусственный скандал

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к московским компаниям, обеспечивающим поставки питания в школы и детские сады столицы.

Фото с сайта newstracker.ru

В личном обращении Евгений Пригожин просит предоставлять прессе самую объективную информацию о производстве питания, а также о проверках надзорных органов.

Причина обращения бизнесмена в том, что ряд СМИ, связанных с Михаилом Ходорковским, продолжают раздувать искусственный скандал. В связи с этим пакет данных с анализами кала семи сотрудников и информацией о плановых обследованиях на наличие членистоногих объектов был отправлен в редакцию «МБХ медиа». Представители пресс-службы подчеркнули, что готовы отправить и готовые образцы кала сотрудников при необходимости.

Ранее в пресс-службу комбината «Конкорд» обратились журналисты издания «Страна Советов on-line». В обращении они попросили прокомментировать публикации подконтрольных Ходорковскому СМИ, освещающие питание в детских садах и школах. «МБХ-Медиа» в этих публикациях выступает с утверждением о якобы выявленных нарушениях в компаниях, связанных с «Конкордом».

Пресс-служба «Конкорда» напоминает о многочисленных опровержениях связи этих компаний с комбинатом, а также отмечает, что все проводимые проверки и дезинсекции являлись плановыми. Дезинсекционные процедуры, в соответствие с правилами, необходимо поводить раз в месяц, а не два раза в месяц, как об этом сообщили журналисты «МБХ-Медиа».

Помимо этого, издание Ходорковского преувеличивают «нарушения». В качестве примера можно привести названую ими утраченную целостность покрытия пола и недостаточно сильную освещенность помещений. Эти факторы вряд ли оказывают влияние на качество производимой продукции, резонно отмечают представители комбината.

