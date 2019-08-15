Волков ответил оскорблениями на вопрос журналистов о причастности Соболь к отравлению детей

21:17

Правая рука Алексея Навального Леонид Волков, в отношении которого сейчас ведётся уголовное расследование по факту отмывания денег, не смог найти слов, чтобы оправдать циничный поступок юриста т.н. ФБК Любови Соболь

Впрочем, и сама ставленница Навального не смогла ничего сказать в своё оправдание.

Речь идёт о том, что сегодня Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало свидетельские показания Екатерины Ковалевой. Женщина сообщила, что Соболь причастна к заболеваниям детей в столичных школах прошедшей зимой.

Напомним, в прошлом году команда Навального выпустила серию фейковых «расследований», посвящённых этому инциденту. Тогда навальнисты обвинили в случившемся поставщика питания «Конкорд», который принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Благодаря показаниям Ковалевой стало известно, что вся эта «операция» проворачивалась самой Соболь: она намеренно искажала факты, таким образом рассчитывая получить известность и заявить о себе на политической арене, а затем пролезть в Мосгордуму. Ведь до этого дела о юристе ФБК никто даже и не слышал.

Услышав об обвинениях «Конкорда», родители пострадавших детей, не разобравшись в ситуации, поспешили подать иск в суд. Однако спустя короткое время многие из них стали вычёркивать свои имена из заявления. Правда вскрылась благодаря Ковалевой.

Соболь просила её устроиться на предприятие «Конкорд» для того, чтобы собрать компромат. А когда выяснилось, что на комбинате всё чисто, ставленница Навального заставляла Ковалеву «выдумывать» нарушения и снимать постановочные видео, подтверждающие «антисанитарию».

После этого Ковалева начала подозревать что-то неладное. И вправду: в разговорах, которые слышала Ковалева, Соболь планировала любыми средствами обвинить «Конкорд», совсем не преследуя благородную цель наказать действительно виноватых. Когда выяснилось, что «Конкорд» ни при чём, а вся эта цинично подстроенная диверсия организована самой Соболь, родители составили уже новое заявление – в отношении Соболь и Ко, обвиняя протеже Навального в настоящем терроризме.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», - утверждает Екатерина.

Чтобы получить разъяснения касательно этой ситуации, журналисты ФАН обратились напрямую к Любови Соболь. Юрист ФБК, судя по всему, сильно струсила, поскольку поднять трубку и пообщаться с корреспондентами не решилась. А вот Леонид Волков, напротив, действовал по тактике «лучшая защита – это нападение». Как только соратник Навального узнал о теме предполагаемой беседы с журналистом – он сразу же перешёл на оскорбления.

«Чего вы корреспондент? <…> У вас ещё наглости хватает звонить? Поразительно просто. Вы – жулик», - сказал Волков и бросил трубку.

Ещё один сотрудник отдела «расследований» ФБК Георгий Албуров также не нашёлся, что сказать по этому поводу.

Следует заметить, что расследования ФБК разоблачают даже те, кого навальнисты приводят в качестве свидетелей. Так было и с делом о нарушениях на предприятии «Московский школьник». В качестве свидетеля авторы «расследования» представили экс-сотрудницу предприятия Наталью Шилову. Позднее эта же женщина рассказала о том, что за участие в видеоролике ей обещали денежное вознаграждение. При этом в видеоролике безосновательно связывают «Московский школьник», якобы принадлежащий Пригожину и «Конкорд», которым действительно владеет бизнесмен. Тому, что навальнисты не сдержали своё слово, удивляться, пожалуй, не стоит: Шиловой не заплатили и рубля.

Что Соболь, что Волков, что другие приближённые Навального зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны и связываться с этими людьми уж точно не стоит. Так, Соболь, которая баллотировалась в столичную Думу, не постеснялась принести в избирком фальшивые подписи с данными давно умерших людей. В свою очередь, Леонид Волков – десница Навального, сейчас фигурирует в уголовном деле по отмыванию денег.