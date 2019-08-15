Пять россиянок в возрасте 17 лет в пятый раз стали матерями

15:06

Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России на 8,3% за первое полугодие 2019 года, пишет ТАСС.

По данным агентства, в первые шесть месяцев текущего года данный показатель составил 9,9 на 1 тыс. человек, тогда как в 2018 году он составлял 10,8 на 1 тыс человек за тот же период времени.

Число новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом в ведомстве отмечают, что в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для матерей в возрасте 17 лет, пишет РИА Новости. Кроме того, 919 детей родились у девушек в возрасте 15 лет, при этом 22 из них стали матерями во второй раз.

Россиянки в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять - третьими, и еще два ребенка - четвертыми.

Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.

В России возраст сексуального согласия составляет 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым с человеком, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность.