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В последнее время большую популярность среди населения получила семейная стоматология

Это более профессиональный и современный формат получения стоматологических услуг.

Сущность семейной стоматологии заключается в получении врачебной помощи всех членов семьи у одних специалистов. Сотрудники семейной стоматологии обладают большим количеством специализаций и оказывают широкий спектр услуг. Стоматологические процедуры могут получить малыши после года, подростки, их родители, дедушки и бабушки.

В детском и юношеском возрасте молодые пациенты страдают начальной стадией кариеса. Многие дети имеют неправильный прикус, который требует грамотного и своевременного профессионального вмешательства. Специалисты, работающие с этой категорией пациентов, обладают не только высокой квалификацией, но и большим опытом работы и умением общаться с детьми. Многие семейные клиники содержат в своем штате детских психологов, которые знают, как правильно договориться с ребенком и выстроить с ним доверительные отношения.

Среди пациентов среднего возраста популярны услуги эстетического направления. К ним относится отбеливание, протезирование, имплантация, установка виниров, люминиров и прочих конструкций, повышающих эстетические характеристики зубного ряда.

Люди пенсионного возраста обычно нуждаются в качественном протезировании. Специалисты грамотно подберут наиболее оптимальный вариант протезов, который не будут вызывать дискомфорта у пациента и будут иметь подходящую стоимость.

Многие пациенты уже воспользовались услугами семейной стоматологии и получили большое удовольствие от посещения этого заведения.

Плюсы семейной клиники:

- удобный график работы;

- наличие дорогостоящего современного оборудования;

- возможность получения квалифицированной консультации;

- специалисты имеют большую практику и постоянно повышают свой профессионализм;

- возможность проследить генетику заболеваний, касающихся одной семьи;

- использование качественных сертифицированных материалов;

- процедуры основаны на использовании инновационных технологий.

Пациенты семейных клиник, приходя на процедуры, получают широкий спектр различных услуг. Клиенты получают вежливое и уважительное отношение со стороны сотрудников организации. Для постоянных клиентов существуют скидки и бонусы, что положительно сказывается на семейном бюджете.