Выезд на дом: обследование маломобильных пациентов с комфортом

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Пожилые люди, лежачие больные, лица с ограниченными возможностями в обязательном порядке должны находиться под постоянным врачебным контролем

В том числе, они регулярно должны проходить профилактические обследования, чтобы врач мог контролировать состояние пациента, при необходимости оперативно корректировать терапию. Сдача анализов для таких пациентов превращается в большую проблему.

Доставить пожилого человека или лежачего больного в медицинский офис нередко очень сложно. Иногда приходится заказывать специальный автомобиль, что обходится в довольно крупную сумму. Для пациента такая поездка является стрессом, который также не лучшим образом сказывается на его здоровье. Анализы на дому в таких случаях являются оптимальным выходом. Это удобно, как для пациента, так и для его родственников. Кроме того, заказ такой услуги обойдется значительно дешевле, чем транспортировка лежачего больного спецтранспортом.

Общие сведения

Услуги выезда лабораторной бригады на дом высоко востребованы, поэтому они предоставляются многими частными лабораториями. У них имеются мобильные бригады, которые выезжают по адресам пациентов для взятия биологического материала. В них работают медсестры, которые умеют найти индивидуальный подход к каждому пациенту. Для взятия проб биологических материалов используются одноразовые системы, санитарно-гигиенические требования строго соблюдаются.

Подготовка к сдаче большинства анализов крови включает отсутствие стресса и большой физической нагрузки в течение, как минимум нескольких часов. Несоблюдение этого условия может привести к получению ложных результатов. Для пожилого человека дорога в районную поликлинику или медицинский центр нередко представляет собой очень большую физическую нагрузку. Выезд лабораторной бригады на дом дает возможность пациенту сдать кровь или другой биологический материал в привычной домашней обстановке. Это исключает стресс и физическое перенапряжение.

Поэтому, если требуется сдать анализы маломобильному пациенту, заказ услуги выезда на дом является оптимальным решением. Такая услуга не только обеспечивает максимум комфорта для самого пациента, а и избавляет его родственников от большого количества проблем. Нет необходимости сопровождать больного в лабораторию, тратить много времени на предварительную запись.