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Как бороться с икотой?

22:13 9.09.2019

Икота – физиологически естественный процесс, к появлению которого приводят различные внешние раздражители, действующие на блуждающий нерв диафрагмы

Избавиться от икоты можно разными способами.

Физическая активность

В случае нормального общего самочувствия (при отсутствии спазмов в груди и животе, головокружении) рекомендуется:
• Потянуться вверх руками, после чего потянуть вверх голову, растягивая область груди;
• Следя за дыханием, 8-10 раз присесть. Таким методом вы собьете «неверный» дыхательный ритм;
• Присесть на коленки, и прижать грудную клетку к нижним конечностям. В таком положении следует провести пару минут, стараясь не икать, делая неспешные вдохи и выдохи.
Также можно выполнить простую зарядку.

Вода

Запрокиньте вверх голову или наклонитесь, и выпейте стакан воды. Также можно просто прополоскать жидкостью горло. В воду можно добавить сладость, активизирующую выделение слюны. Например, мед или сахар. Указанные рекомендации относятся только к взрослым людям.
Справиться с икотой также позволит вода с лимонным соком. Лимонная кислота способствует выделению слюны.
Нормализовать состояние диафрагмы можно при помощи ромашкового настоя. Раствор дополнительно успокоит нервную систему.

Техника дыхания

Медленно выдыхайте и спокойно, глубоко вдыхайте. Также вы можете:
• Понюхать парфюм. Старайтесь сконцентрироваться на аромате;
• Испугаться. «Резкий» глоток воздуха, который человек получает во время испуга, унимает икоту;
• Использовать пакет. Надумайте и сдувайте пакет ртом, снимая таким образом спазматическое состояние диафрагмы;
• Задержите дыхание. В течение 15-20 секунд, набрав полную грудь воздуха, не выдыхайте его.
Будьте внимательны: задерживая дыхание, нельзя допускать головокружения.

Если икота возникла из-за употребления спиртного

В таких ситуациях следует:
• Медленно жуя, скушать сухарик;
• Заняться физической активностью. Упражнения должны быть легкими и непродолжительными. В противном случае из-за интоксикации организма алкоголем могут возникнуть проблемы здоровья;
• Скушать цитрус или сахар. Продукты активизируют выделение слюны.
Также рекомендуется пососать кусок льда, держа его на языке, пока не растает.

Как бороться с детской икотой?

Попробуйте отвлечь малыша. Например, игрой в догонялки на свежем воздухе. Если проблема возникла из-за переохлаждения, согрейте ребенка, одев его в теплые вещи и растирая кожу тела. Помочь сможет и стакан чистой воды. Научите дитя кушать медленно и не всухомятку.

Материал написан на основе статьи Избавиться от икоты, информационного ресурса Gastrotract  

Темы: Помоги себе сам, Здоровье
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