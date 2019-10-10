Директор онкоцентра им. Блохина признал существование конфликта с врачами

10:06

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди признал, что внутренний конфликт с сотрудниками института развивался в течение полутора лет, с момента его прихода к руководству.

Как рассказал Стилиди в интервью газете "Известия", на текущий момент он получил заявления об уходе от восьми сотрудников. Четыре из них были подписаны сразу, остальные оставлены на проверку из-за формулировки "по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института".

Он добавил, что не планировал эти увольнения и просил врачей остаться. За полтора года, что Стилиди возглавляет институт, он уволил только 20 человек, которые, по его словам, "занимались поборами и продавали больным лекарства".

Стилиди рассказал, что сотрудникам, в связи с материальными проблемами, были снижены зарплаты на 40-50 процентов. Ответственность за это он возложил на своего заместителя Виктора Молотова, который в итоге был уволен.

Глава НМИЦ отрицает финансовый кризис в организации, признавая существование "существенных проблем", выход из которых он видит в сокращении штата примерно на 30 человек. В первую очередь сокращения коснутся "возрастных" сотрудников, в качестве альтернативы им могут предложить перейти на полставки.

Внутренний конфликт в НМИЦ им Блохина стал публичным в конце сентября, когда несколько врачей опубликовали видеообращение, в котором рассказали о проблемах в институте и заявили о готовности уволиться, если не будет произведена смена руководства.

В июне НИИ детской онкологии Блохина возглавила Светлана Варфоломеева. После ее прихода врачи стали жаловаться на доносительство, запугивание со стороны нового руководства, требования массовых увольнений. В ответ на отказ уволиться по собственному желанию им грозили сократить ставки.

Врачей центра поддержали родители, проходящих лечение детей, которые заявили о запрете со стороны руководства института на общение с прессой.

Стилиди пригласил для урегулирования ситуации в заведение комиссию Минздрава, которая осудила действия врачей, обвинив их в нарушении врачебной этики.