Ухоженная кожа стоп – путь к комфортной жизни

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Мозоли на нежных местах, трещины на пятках и кривые вросшие ногти - чаще всего это больно и некрасиво

Так как же решить проблему ног?

Проблема номер 1 - кожа на пятках сильно трескается

Кожа на пятках ног трескается в любое время года, но очень часто это происходит именно летом.

Итак, от чего это зависит? Конечно же, это плохой, несвоевременный уход за ногами или же очень частая обработка кожи пяток. Часто трескается кожа у людей с лишним весом, из-за большой нагрузки на стопы. Еще высока вероятность у тех, кто много ходит, например, кто работает курьером, а также у людей с генетическим расположением.

Есть, конечно, более серьезные проблемы. Это гормональные нарушения, человек страдает сахарным диабетом или имеет проблемы со щитовидной железой, а также у людей с грибком кожи ног.

Что делать и как быть? Из-за того, что причин треснутой кожи на ногах много, нужно сходить на прием к проверенному терапевту. И после того, как мы поймем, что это не связано с каким-то заболеванием, тогда уже решаем проблему через дерматолога. Лечение будет иметь комплексный характер. Помимо разных процедур на ноги, нужно будет применять мази, которые заживляют, клей от трещин и пластыри, которые будут более ли менее защищать повреждения кожи. Также придется поменять свой рацион, принимать витамины, носить свободную и удобную обувь.

Проблема номер 2 - вросшие ногти

В чем проблема таких ногтей? Самое основное и простое, это неправильное подрезание ногтевой пластинки. Идеальная форма для ногтя - это квадрат со слегка закругленными краями. Ни в коем случае не нужно стричь ногти очень коротко. Коротко остриженные ногти доставляют дискомфорт, а ногтевая пластинка растет неправильно.

Что делать и как быть? Удалять такой ноготь операционным методом - это крайняя необходимость. Даже после операции нет гарантии, что он будет расти правильно. Чтобы вылечить ноготь современным методом, нужна ортопедическая пластина, так называемая брекет-система, которая размещается на ногтевой пластине и выпрямляет ее. После установки такой пластинки, ноготь уже не давит на участи кожи вокруг, что позволяет зажить пораженной области и продолжить нормально функционировать.

Проблема номер 3 - мозоли

Из-за чего мозоль? Вероятнее всего из-за обуви, а ее может быть из-за нарушения формы стоп, плоскостопие, например.

Как решить проблему? Стоит отметить, что срезать, отрывать мозоли нельзя, можно занести инфекцию и все уже пойдет другим, сложным путем. Итак, для начала распариваем ноги в воде с мылом, в которую можно добавить соду, после чего нужно кожу обработать пемзой. Для высокой эффективности, стоит сходить в салон красоты и сделать лечебный аппаратный педикюр ног. Также применяем мозольные пластыри, которые содержат бензойную, салициловую кислоту (нельзя применять часто, внимательно изучите инструкцию перед применением). Если не получается справиться с проблемой, тогда смело идет к ортопеду. Доктор будет применять специальные стельки, разделители для пальцев или подкладки.

Проблема номер 4 - потеют сильно ноги

Из-за чего и почему? Первое, о чем стоит сказать, что такое появляется в подростковую пору и позже само по себе пройдет. Следующее, это нарушения эндокринной системы, стоит поработать над состоянием организма - почистить его. Возможно, это передалось генами, от ваших близких или дальних родственников.

Что стоит делать? Если у вас есть лишний вес, то избавляемся от него. В любом случае отказываемся от горячих и острых блюд, особенно перед тем, как вам нужно куда-то выйти и отказываемся от подобных блюд в гостях. Нужно избавиться от обуви из синтетики и перейти на обувь из натуральных материалов. Соблюдаем чуткую гигиену, принимаем душ 2 раза в день, ноги мыть с мылом. Также, для ног полезен контрастный душ. Крайние меры - это стельки ароматизированные, а еще есть ножной дезодорант (дезодорант наносят на сухую и чистую кожу, иначе эффекта не будет).

Занимается спортом, занимаемся стабильно, для укрепления своей вегетативной системы.

Если все плохо и ничего не помогает, тогда идем на прием к эндокринологу, если не помог, идем к неврологу, возможно, все это на нервной почве.