Лекарства от изжоги могут увеличить риск рака?

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Что делать людям, которые не могут без таких лекарственных препаратов?

В популярном лекарстве от изжоги нашли некоторое количество «потенциально опасного» канцерогенного химического вещества, который провоцирует развитие онкологии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в Тайване в прошлом месяце распорядилось отозвать 38 лекарственных препаратов для желудка. Причиной такого решения было предупреждение аналогических регулирующих органов в Европе и США. Исследователи установили, что популярный препарат от изжоги, в состав которого входит ранитидин, содержит опасное количество некого химического вещества, канцерогена N-нитрозодиметиламина (NDMA), который может провоцировать развитие раковых новообразований.

Уровень NDMA в препарате был недостаточно высок, чтобы отзывать его с международных рынков. Но управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Тайване приняли иное решение и отозвали продажу однотипных препаратов до получения всех анализов по проверке медикаментов в стране.

Все 38 лекарственных препаратов поступят в продажу сразу, как только будет доказано их лечебные свойства без нанесения вреда человеческому организму, а также когда будет установлено допустимое количество компонента NDMA для человека.

Что такое NDMA и чем оно опасно для людей?

NDMA – это канцерогенное вещество N-нитрозодиметиламин. Оно опасно для человека тем, что постоянное его воздействие может провоцировать развитие раковых опухолей в желудке, печени и других органах желудочно-кишечного тракта. Несколько лет назад компонент NDMA также упоминался в лабораторных исследованиях другого лекарственного препарата. Это были медикаменты для выравнивания кровяного давления, которые широко использовались.

NDMA является известным загрязнителем окружающей среды. Так что его можно обнаружить в таких продуктах, как мясо, овощи и молочные продукты. Кроме того, его можно найти и в воде. Вещество, более известный как NDMA. Оно было классифицировано как опасный канцероген для человека, потому что лабораторные тесты показали, что он может вызвать рак, особенно опухоли в желудке, печени и других органах.

На данный момент FDA уверяет, что найденное количество NDMA в лекарственных препаратах незначительно превышают допустимую норму. Тем не менее, пока проходит проверка медикаментов и оценивается риск для здоровья пациентов.

Что делать людям, которые не могут без таких лекарственных препаратов?

Обычно, люди принимают лекарства с ранитидоном для облегчения симптомов изжоги и уменьшения количества желудочного сока. Теперь для пациентов, которые принимают подобные препараты по назначению врача, нужен рецепт для их покупки. Врачи не рекомендуют прекращать прием лекарств, однако просят минимизировать их дозировку до тех пор, пока не будет больше информации про результаты тестов. Но делать какие-либо поправки в курсе приема препарата самостоятельно не нужно. Стоит проконсультироваться с лечащим врачом и, может быть, выбрать другой медикамент или другой вариант лечения.

Что такое рак желудка?

Рак желудка – это злокачественное новообразование, которое образуется в процессе роста эпителиальных клеток в слизистой оболочке самого желудка. Такая опухоль может локализироваться в разных частях больного органа: в верхней, основной или нижней областях желудка.

Каковы причины развития рака желудка?

В основном развитие данной патологии наблюдается у пациентов возрастом от 50-ти лет. Но стоит отметить что мужчины по статистике подвержены развитию рака в 2 раза чаще, нежели женщины. Причиной столь печальным тенденции является то, что сильный пол пренебрежительнее относится к своему здоровью и постоянно провоцируют развитие болезни неправильным образом жизни и неправильным питанием.

Основные причины развития рака желудка, которые выделяют врачи:

Ведение неправильного образа жизни, отсутствие спорта и режима дня;

Неправильное питание, жирная и острая пища;

Продукты питания, которые выращены в загрязненных областях;

Окружающая среда, вредные вещества в воздухе, почве и воде;

Курение и употребление алкоголя;

Сопутствующие заболевания желудка и желудочно-кишечного тракта, которые не лечились длительное время;

Бактерии Helicobacter pylori, которые значительно повышают шанс развития раковых клеток.

Очень часто первые симптомы развития онкологического заболевания очень похожи на другие болезни желудочно-кишечного тракта. На первых порах может появиться потеря аппетита, отвращение к еде, чувство переполненности желудка, тошнота, рвота, кровянистые выделения в кале, постоянные боли по всему животу. И многие люди начинают заниматься самолечением, что делать категорически нельзя даже при обычных болезнях.

При подозрении развития каких-либо недугов, связанных с органами пищеварения, стоит неотлагательно обратиться за консультацией к специалисту. Именно помощь квалифицированного врача даст шанс выявления онкологического процесса на раннем этапе. Это даст высокие шансы на успешное лечение. Очень важно обращать внимание на свое здоровье. Именно своевременная диагностика может помочь избежать печальных последствий.

Как проходит лечение рака желудка?

Многие пациенты обращаются за лечением рака желудка за границей по причине отсталости отечественной медицины, отсутствие квалифицированного персонала и оборудования в медицинских учреждениях. Во многих клиниках зарубежья пациентов сначала направляют на прохождение комплексного обследования, по результатам которого уже и ставят точный диагноз.

После диагностирования собирается врачебный консилиум, которые коллективно составляет схему лечения, которая подобрана индивидуально для каждого пациента.

При выявлении ракового образования на ранних стадиях доктора, в основном, назначают удаление опухоли путем хирургического вмешательства. Проводят частичное или полное иссечение желудка с удалением лимфатических узлов. После для достижения максимальных результатов и предотвращении рецидива или метастазирования назначается лучевая и химиотерапия.