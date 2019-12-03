Какие способы защиты общества от ВИЧ будут самыми эффективными?

Где истина в спорах между стеснительными консерваторами и либералами, считающих всех вокруг себя дураками?



Коллаж © KM.RU

Число ВИЧ-инфицированных в России составляет примерно 1,06 млн человек. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академика РАН Вадима Покровского.

По словам ученого, за шесть месяцев текущего года данный показатель вырос примерно на 47 тыс. человек. А скончались от СПИДа за прошлый год около 37 тыс. россиян.

Больше всего ВИЧ распространен среди мужчин 30 – 40 лет (около 4%) и среди женщин 30 – 35 лет (2 – 3% инфицированных). 57% из них заразились при гетеросексуальных контактах, 41% - при употреблении наркотиков. Около 500 тыс. человек уже проходят специальное лечение.

Данные, вне всякого сомнения, печальные и заставляющие задуматься над тем, что делать для спасения ситуации.

Ясно, что инфицированных следует выявлять и лечить. С этим вряд ли кто-то может поспорить.

Но что делать для того, чтобы остановить распространение недуга?

Сайты «профильных» НКО и известных прозападными настроениями СМИ просто забиты статьями, написанными либеральными экспертами. Рекламировать конкретные опусы автор этих строк не будет. При желании Гугл за доли секунды выдаст сотни подобных «произведений».

Их общий посыл сводится к требованиям легализовать употребление наркотиков и «заместительную» терапию, распространять шприцы с презервативами, регулярно проверять всех на ВИЧ и рассказывать детям в школах о том, кто такие гомосексуалисты, как «технично» вступать в интимные отношения и употреблять наркотические средства.

Большинство подобных авторов почему-то искренне уверены, что из-за «ханжеской» системы образования юные россияне не осведомлены о том, что такое презервативы и ВИЧ...

Не знаю уж, с какой планеты прилетели к нам эти эксперты, но социологи в один голос заверяют нас в том, что россияне разбираются в вопросах, связанных с ВИЧ, достаточно неплохо.

92% считают распространение ВИЧ серьезной проблемой, 98% знают об основных путях его распространения (интим, уколы и переливание крови). 90% уведомлены о том, что заразиться можно при повреждении кожных покровов в косметических и тату салонах. Опрос, проведенный среди подростков Свердловской области, показал, что 73% получают информацию о ВИЧ от своих педагогов.

Кроме того, более половины молодежи черпает соответствующие данные из Интернета, ТВ и тематических брошюр. Только 10% опрошенных заявили о том, что в их учебных заведениях не проводятся мероприятия, направленные на информирование подростков о ВИЧ. 80-90% молодежи уверенно называет основные способны распространения ВИЧ-инфекции.

И где здесь та самая «недостаточная информированность», с которой хотят бороться представители либеральных НКО? Информации в целом как раз достаточно.

Проблема совсем в другом.

Во-первых, она заключается в том, как побудить людей, оказавшихся в рисковой ситуации, пройти обследование. А во-вторых, собственно, как склонить людей к поведению, исключающему или сводящему к минимуму риск заражения.

Исследования показывают, что многих наркозависимых СПИД просто не пугает. Либералы могут сколько угодно жмурить глаза и отказываться признавать очевидное, но большинство наркоманов хорошо представляют, что их пагубное пристрастие в любом случае не приведет ни к чему хорошему. И это – если выражаться очень мягко и политкорректно. Стоит ли ожидать от них заботы о себе и своем будущем? Вопрос – риторический.

О том, что презервативы являются достаточно надежным средством защиты от ВИЧ, знает общество в целом. Как и о самой опасности ВИЧ. Однако стало ли при этом общество в 100% случаев пользоваться данными средствами защиты? Еще один риторический вопрос...

По объективным и субъективным причинам изделия из латекса используют далеко не все и не всегда.

Попытки выставлять жителей России и других постсоветских стран «дикарями» - откровенны нелепы. В ряде западноевропейских стран и США уровень распространения ВИЧ лишь не намного ниже, чем на территории бывшего СССР. Хотя там есть все, чего только может пожелать душа либерального эксперта: и раздача шприцов с презервативами, и просвещение по интимным вопросам, и куча прав у наркозависимых и ЛГБТ.

В каких же странах наиболее низкий уровень инфицированности ВИЧ «на душу населения»? В этом списке Китай, Турция, Пакистан, Япония, ближневосточные государства и Новая Зеландия. Последняя удалена от основных маршрутов мировых миграций чисто географически. А что объединяет остальных? Собственно, принадлежность к цивилизациям, которые условно считаются «традиционными», в совокупности с ограничениями, наложенными на внедрение «общечеловеческих» ценностей и стандартов.

Получается, что предлагаемые прозападными либералами рецепты – это всего лишь «симптоматическое лечение» острой социальной проблемы. Применять только его – все равно, что при помощи одного только жаропонижающего бороться с сильной инфекцией.

Конечно, реакцию на сложившуюся ситуацию радикальных консерваторов, пытающихся просто отрицать проблему и закрывать на нее глаза, тоже адекватной не назовешь.

Сложности существуют, и для их решения действительно нужно, например, как-то убеждать людей «проверяться». Однако вряд ли стандартный набор средств от грантополучающих НКО поможет разобраться с проблемой «на корню».

Возможно, стоит признать тот факт, что «вестернизация» нашего общества в 1980-е – 1990-е годы и попытки привить ему либеральные ценности не привели ни к чему хорошему? И что самым эффективным (хоть и архисложным) способом прекратить распространение ВИЧ будет возвращение обществу традиционных ценностей, и, в том числе, обычной супружеской верности?

Ответ на этот вопрос каждый человек должен дать себе сам.