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В чем преимущества семейной стоматологии?

19:53 10.12.2019

Семейная стоматология, как комфортный и практичный сервис оказания медицинских услуг, в последнее время пользуется большой популярностью. 

Получить медицинскую помощь в клинике такого типа просто и удобно и для детей одновременно с родителями, и для их бабушек и дедушек. Профессиональные стоматологи семейной клиники эффективно решают проблемы людей любого возраста. Намного более комфортно обращаться к одному специалисту, ставшему семейным стоматологом и знающему все о генетической предрасположенности членов одной семьи к определенным видам болезней, чем обсуждать это каждый раз с новым доктором.

Наблюдение всей семьи у одного врача-стоматолога значительно упростит и облегчит лечение. Доктор не только зафиксирует в истории болезни все обращения и назначения, но и будет информирован об особенностях организма каждого из членов семьи, своевременно направит пациента на консультацию узкопрофильного специалиста, например, хирурга или ортодонта, выпишет рекомендации и направит на лечение.

Спектр услуг стоматологической клиники семейного типа включает в себя:

- терапевтическое лечение зубов;
- восстановление природного цвета, отбеливание зубной эмали;
- чистка и удаление зубного камня;
- имплантация и установка протезов;
- оперативное лечение, удаление зуба;
- исправление неправильного прикуса, установка брекетов;
- рентгенография ротовой полости.

Преимущества лечения в семейной стоматологической клинике отмечает большинство пациентов. Это такие факторы, как:

- возможность посещения одной клиники всей семьей;
- гарантировано высокий уровень обслуживания;
- наличие новейшего стоматологического оборудования;
- инновационные медицинские препараты широкого спектра действия;
- удобный и для работающих родителей, и для детей дошкольного и школьного возраста график приема специалистов;
- лояльные цены и специально разработанная система скидок и бонусов для пациентов, посещающих клинику всей семьей.

Все специалисты клиники семейной стоматологии имеют сертификаты, позволяющие оказывать услуги по различным видам лечения. В одном месте можно получить квалифицированную помощь хирурга-стоматолога или пройти профилактический осмотр стоматолога-терапевта, записаться на процедуру отбеливания зубной эмали или быстро и безболезненно установить зубные протезы, имплантаты. Сотрудники семейной стоматологии подберут индивидуальный график посещений, учитывая возможности и пожелания каждого клиента.

Семейная стоматология – это клиника, в которой высококвалифицированные специалисты своевременно окажут помощь любому из членов семьи.  

Темы: Болезни и их лечение , Здоровье
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