17:18

Говоря о лечении алкоголизма, необходимо сразу остановиться на двух моментах

Первое: вылечить полностью алкоголизм невозможно, можно лишь приостановить процесс и перевести в длительную ремиссию. Второе: без искреннего желания пациента лечение будет неэффективным.

Из-за того, что больные алкоголизмом приходят за помощью достаточно поздно, одна лишь психологическая помощь не поможет: одновременно нужно лечить и физическую зависимость, а это подразумевает медикаментозную терапию.

Немного об алкоголизме

Алкоголизм – заболевание, характеризующееся поначалу непреодолимым влечением к спиртным напиткам (психическая зависимость), а затем и синдромом абстиненции, или «отмены» (в народе – похмелье). Обычно алкоголизм заканчивается алкогольной деградацией, когда любые методы лечения малоэффективны из-за органического поражения головного мозга. Опасность алкоголизма заключается в том, что не только формируется психический дефект, но и наблюдаются различные поражения внутренних органов, в первую очередь печени и сердца.

Лечение болезни

Следует отметить, что успешным считается то лечение, когда больной человек полностью не употребляет алкоголь в течение хотя бы 1 года. Народные методы терапии, как показал клинический опыт, абсолютно не эффективны. Правильней всего будет обратиться к психиатру-наркологу, и уже он назначит тот или иной метод. Различают несколько подходов к лечению алкоголизма:

Медикаментозный. Здесь нужно рассматривать как экстренные мероприятия при острой интоксикации, так и лечение алкоголизма вообще. При интоксикации проводят дезинтоксикационную терапию (унитиол, магнезия, тиамин). Широко применяют антипсихотические средства, обильное питьё с одновременным назначением мочегонных средств. Для лечения алкоголизма как самостоятельной нозологии рекомендована условно-рефлекторная терапия:

Вызывание рвотного рефлекса при помощи специальных лекарств одновременно с приёмом алкоголя;

Подавление фермента, расщепляющего продукты обмена этанола, и постепенное накопление токсичного ацетальдегида в организме; человек чувствует многократное усиление симптомов похмельного синдрома, и поэтому вырабатывается отвращение к алкоголю.

Недостатком медикаментозного лечения является то, что эти препараты нужно принимать постоянно. Есть пролонгированные формы в виде капсул, которые помещают под кожу в области плеча (в народе – зашивание).

Кодирование: гипнотический метод с установкой на отвращение к алкоголю. Если человек легко внушаем, то этот метод успешно действует несколько лет; в дальнейшем опять нужно проходить курс гипнотерапии.

Психотерапия: эффективна на ранних стадиях алкоголизма и при явном желании пациента бросить пить.

Подробнее ознакомиться с современными методиками и способами лечения алкоголизма можно здесь: https://docincognito.ru/service/lechenie-alkogolizma