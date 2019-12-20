Что нужно знать перед имплантацией зубов?

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Предварительно необходимо пройти диагностику

Основные сведения

Зубной имплант - это металлический штифт, который вживляется в челюсть. Поверх него крепится протез. Для некоторых людей имплантация - это самый простой и комфортный способ восстановить утраченные зубы. Мосты или обычные протезы не подойдут тем, у кого есть заболевания слизистой рта. Кроме того, они могут вызывать серьезный дискомфорт.

Заказывать имплантацию можно только у проверенных специалистов. У тех, кто обладает большим опытом в стоматологии. Отыскать их можно на сайте dentomir.com.

Подготовка к процедуре

Предварительно необходимо пройти диагностику. Компьютерная томография должна показать объемное изображение челюстной системы. На основании полученных данных можно сделать выводы о качестве и объеме костной ткани. Специалист видит положение носовых пазух и нервов. Врач выявит все патологии, которые могут препятствовать проведению имплантации.

Перед операцией обязательно нужно сдать анализы. Они дадут возможность оценить состояние здоровья, учесть свертываемость крови. У вас не должно быть бактериальных и вирусных инфекций в остром периоде.

До процедуры вас попросят заполнить специальную анкету. Вам настоятельно рекомендуется отнестись к ней со всей ответственностью. Если вы стоите на учете у какого-либо врача, то обязательно сообщите об этом стоматологу. Это особенно важно в случае наличия патологий сердечно-сосудистой системы. Вполне возможно, что врач потребует сделать УЗИ щитовидной железы и ЭКГ.

У вас отсутствует большое количество зубов? В таком случае следует провести кондилографию. Это функциональная диагностика, которая позволяет оценить работу челюстного сустава. При одиночной реставрации нужды в такой процедуре нет.

Полезные советы при имплантации

В первую очередь вам следует помнить, что на оказанную услугу вам должны дать гарантию. За качество имплантата отвечает сторонний производитель. Сегодня практически все компании стремятся довести до максимума срок службы своей продукции. Гарантия на работу от врачей дается на 1-2 года.

Вам не следует переживать перед процедурой. Установка имплантатов полностью безболезненна, она проходит в комфортных условиях. Качественные анестетики начинают действовать в течение нескольких секунд.

Желательно устанавливать за один раз максимальное количество имплантатов. Если вы единожды примите лекарственные препараты, то это практически никак не повлияет на общее состояние вашего организма. А вот после второго-третьего приема могут начаться осложнения.

Как осуществляется имплантация?

Фото с сайта sp29spb.ru

Начинается все с подготовки. Она может длиться несколько дней или даже недель. Подготовка включает:

- лечение зубов и десен;

- диагностику полости рта;

- сдачу анализов на ВИЧ, гепатит, сифилис.

При необходимости производится наращивание костной ткани. Данная процедура длится всего несколько часов. Правда придется ждать около 3 месяцев, пока новая ткань приживется. Только после этого можно приступать к установке импланта. Для этого прокалывается или разрезается десна. Данный этап считается самым важным. Будьте готовы к тому, что вам сразу же придется перейти на мягкую пищу. Твердые продукты следует вводить в свой рацион постепенно.

После этого специалист приступает к монтажу абатмента. Это связующий элемент между протезом и имплантом. Этап длится всего несколько минут. Далее стоматологу необходимо снять слепки для протезирования. Специалист уточняет, какие именно конструкции вам нужны. Учитываются не только финансовые возможности, но и ваши предпочтения.

Фото с сайта artdentalclinic.ru

Протезирование - финальный этап имплантации. Современная стоматология позволяет устанавливать как единичные коронки, так и крупные конструкции на весь ряд. Помните о том, что протезирование может продлиться 2-3 дня. Точный срок зависит от выбранной вами методики имплантации.