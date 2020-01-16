Официального карантина в российских школах и детсадах пока нет, но локальные уже объявлены

17:15

Напряженная эпидемиологическая обстановка из-за аномально теплой зимы вызывает опасения у родителей. Всех тревожит вопрос о том, будет ли введен общий карантин в школах и детских садах в 2020 году?

Фото с сайта ulpravda.ru

Не первый год медики вводят особый режим в детских образовательных учреждениях после зимних каникул. В этот раз риски массовых заболеваний значительно возросли: болезнетворные вирусы распространяются активнее обычного из-за аномально высоких температур. По мнению экспертов, данный фактор может спровоцировать массовые вспышки не только гриппа и ОРВИ, но и пневмонии, кори, рота- и норовирусных инфекций.

Традиционно в группу риска попадают дети, так как они проводят практически весь день в замкнутых пространствах школ и детсадов. Любой чих или кашель становится потенциально опасным для всего класса, так как грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем. В таких случаях заболевших детей необходимо немедленно изолировать от здоровых.

Медики вводят массовый карантин в образовательных учреждениях, когда фиксируется превышение эпидемического порога в городе или во всем регионе. К слову, с 2015 года и директор школы имеет право локально отправить детей на внеплановые «каникулы», если в классе болеет более 20% учеников.

Несмотря на то, что официального карантина пока нет, ситуация в стране продолжает оставаться достаточно напряженной. Вирусные инфекции не дают спокойно учиться школьникам еще с начала зимы. Во многих регионах уже в декабре многие классы и даже целые школы уходили на карантин. Так, перед новогодними праздниками в Казани был превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ на 33%. В декабре медики закрыли на карантин 32 класса в 8 республиканских школах, а в Менделеевске одно образовательное учреждение опустело полностью. По прогнозам Роспотребнадзора в новом году заразившихся может стать больше. По этой причине местные врачи подготовили дополнительные койки в больницах и продлили свой рабочий день до 12-часового.

В декабре в одном из классов пермской школы из-за энтеровирусной инфекции медработники ввели особый режим. Дети посещали занятия, но класс не участвовал в общешкольных культурно-массовых мероприятиях. В здании была проведена дезинфекция всех помещений, а за контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В Коми разгул ОРВИ достиг такой силы, что на карантин были закрыты 47 классов 27 школ и 17 групп 17 детских садов. Всего учебный процесс частично приостановили в 14 муниципальных образованиях республики. Напряженная эпидемобстановка также наблюдается в Москве и области, Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Екатеринбурге, Иркутске, Сургуте, Чите и других крупных городах.

Напомним, что во время карантина нужно придерживаться основных правил профилактики: избегать общественных мест и любых контактов с заболевшими, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Также важно придерживаться здорового образа жизни: соблюдать распорядок дня, уделяя достаточное время сну, правильно питаться, принимать витамины и не забывать о соблюдении личной гигиены, ведь основная часть вирусов передаётся контактным путем. Кроме того, при первых признаках заражения незамедлительно обратиться к врачу.

