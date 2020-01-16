Как выбрать хорошего нарколога?

21:57

Хорошо, если вам никогда не приходилось искать грамотного и квалифицированного специалиста в области наркологии

Но что делать тем, кому уже просто не обойтись без помощи профессионала? Как среди огромного количества предложений найти того, кто действительно разбирается в этом вопросе и может помочь?

На сегодняшний день существует масса «шарлатанов», которые стремятся заработать на чужом горе. В связи с ростом количества алкоголиков и наркоманов число лжедокторов только растет, ведь спрос рождает предложение. Как же все-таки не попасть в сети аферистов, не лишиться последних денег из-за псевдолечения, которое все равно не поможет? Давайте разбираться вместе.

1. Поиски через интернет.

Естественно, что первым методом поиска мы выбираем самый доступный – интернет. Достаточно просто ввести соответствующий поисковый запрос, и вы увидите десятки предложений об услугах наркологов, клиник или реабилитационных центров. Но не спешите сразу доверять информации из интернета. Не поленитесь созвониться с сотрудниками, съездить в клинику лично, чтобы все увидеть собственными глазами. Ведь фотографии и документы могут быть поддельными или скопированными с чужих сайтов.

2. Государственный или частный?

На сегодняшний день многие государственные клиники абсолютно не уступают частным. Единственное, что часто останавливает людей от похода в государственную наркологию – возможность огласки. Именно отсутствие анонимности и вероятная постановка на учет толкают людей на поиски частных специалистов. Но, к сожалению, в непроверенных частных клиниках можно нарваться на некачественные услуги, оказываемые лишь с целью обмана и наживы.

3. Клиника или врач-нарколог: добропорядочны или нет?

Признаками положительного ответа на такой вопрос могут быть следующие критерии:

• наличие действующей лицензии с указанием сферы деятельности;

• адрес, который указан в лицензии, должен совпадать с реальным;

• соответствие фотографий на сайте увиденному вами в действительности;

• фотографии врачей с указанием их данных;

• понятные расценки на услуги.

Не стесняйтесь задавать руководству клиники вопросы, на которые должны даваться прямые ответы. Если доктор или руководство начинают юлить – уходите! Лучше потратить пару дней на поиски достойного места для лечения, чем потом горько сожалеть о потерянном времени и финансовых средствах!

Не откладывайте лечение на потом! Помните, что в данном случае время работает против вас или вашего близкого зависимого человека. Ведь симптомы заболевания лишь усугубляются, человек все больше погружается в пучину зависимости, страдают все органы и системы, а соответственно – уменьшаются шансы на успех лечения.

Наркомания – это болезнь, не признающая «половинных» мер. Нужно действовать радикально! Обратитесь к специалисту уже сегодня и дайте зависимому человеку шанс на светлое будущее!

по материалам сайта: https://narkologicheskaya-klinika.info/

