Кинезио тейп. Новинка на страже здоровья спортсменов?

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Кинезио тейп — это новейшее средство для поддержания поврежденных мышц и суставов, не содержащее никаких лекарственных препаратов и выполненное в виде обычного пластыря

Кинезио тейпом активно пользуются не только спортсмены, но и обычные люди, которые нечаянно получили травму, например, при занятиях в спортзале. Само кинезиотейпиропавние появилось в Японии в 70-х годах 20-го века и данный метод сразу зарекомендовал себя как отличный способ заживления поврежденных тканей без использования специальных медикаментозных средств (мазей, растворов, таблеток и т.п.)

Свойства и принцип воздействия кинезио тейпа

Пластырь изготавливается на 100% хлопковой основе (может применяться нейлон или искусственный шелк) и одна сторона его покрывается гипоаллергенным клеем, обеспечивающим устойчивое крепление на теле. Кинезио тейп имеет эластичность, сродни человеческой коже и может растягиваться аж на 190%! Обычные спортивные тейпы или медицинские бинты сковывают движения человека, т. к. не способны достаточно растянуться, а с кинезио тейпом такого не произойдет. С ним возможно не только свободно передвигаться, но и даже продолжать тренировки. Тем более, что под обычным бинтом, как правило, находится дополнительная прокладка, обработанная медикаментозными средствами, что сковывает движения еще больше. Кинезио тейп, в свою очередь, всего лишь усиливает мобилизацию сил самого организма по заживлению раны в процессе движения человека. При этом улучшается кровообращение, отток/приток лимфы, а на участке кожи, который покрывает пластырь, достигается лечебный массажный эффект, благодаря растяжению/сокращению кинезио тейпа. Совокупность всех этих процессов снимает болевые ощущения и ускоряет заживление.

Несколько советов по использованию

К каждому комплекту кинезиотейпной пленки прилагается подробная инструкция о том, при каких травмах и как правильно сделать аппликацию. Поэтому, перед использованием следует подробно ознакомиться с техникой применения пластыря. Профессионалы рекомендуют:

- Хоть пластырь и малочувствителен к водным процедурам (душ, ванна), но при частых соприкосновениях с водой лучше использовать специальную серию с усиленной клеевой основой.

- После душа необходимо аккуратно и тщательно промокнуть пластырь, чтоб он высох (но не тереть!).

- Пластырь возможно наложить на небольшой волосяной покров, но при его обилии – травмированное место перед наложением лучше побрить.

- В случае, если под местом аппликации пластыря чувствуется сильный зуд, то его необходимо немедленно снять. Подобные дискомфортные ощущения могут быть вызваны гиперчувствительностью кожи к акриловому клею.

Лучшие марки кинезио тейпа

Признанным лидером в области производства этих пластырей стала южнокорейская компания BBTape. Благодаря отличной тканевой основе, примененной в пластыре, вкупе с качественным клеем – пластырь держится на теле до 5 дней! Приобрести и изучить детальнее всё о кинезио тейпе можно здесь без особых проблем. Данный пластырь станет гарантом положительной динамики при лечении повреждений.