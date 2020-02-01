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МРТ в Москве 24 часа, сделать мрт в Мед-7

21:38 1.02.2020

Пройти МРТ в Москве можно в клинике Мед-7

МРТ или магнитно-резонансная томография относится к безболезненным и информативным диагностическим методам, позволяющим с высокой точностью установить наличие/отсутствие нарушений в работе органов человека. Речь может идти как о заболеваниях, так и о травмах.

В основе метода – воздействие на тело пациента абсолютно безвредным магнитным полем. Во время сеанса необходимо просто лежать на специальной кушетке под аппаратом.

Показания к обследованию

Чаще всего сделать МРТ в Москве рекомендуется в следующих случаях:

- С целью профилактики заболеваний. Например, при наследственной предрасположенности к той или иной патологии;
- Для динамического наблюдения и при подготовке к хирургическому вмешательству;
- При онемении конечностей, подозрении на онкологию;
- При подозрении на наличие инфекционных и воспалительных процессов;
- При подозрении на аномалии развития, анатомические изменения.

Не реже магнитно-резонансная томография выполняется при болях в разных участках тела пациента.

Преимущества

Пройти МРТ в Москве можно в клинике Мед-7. Сканирование организма в этом медицинском центре позволит вам получить все характерные преимущества процедуры:

- Выполнить обследование можно при помощи контрастного вещества. При его использовании диагностический потенциал процедуры существенно возрастает;
- В результате сеанса МРТ можно узнать не только общую, но и «узконаправленную» информацию о состоянии систем организма. Например, определить мозговую активность или скорость тока спинномозговой жидкости, кровотока;
- В ходе магнитно-резонансной томографии тело человека не подвергается ионизирующему облучению;
- Провести обследование можно на тех участках, которые перекрываются костными тканями (значимое преимуществ МРТ в сравнении с компьютерной томографией);
- На компьютер врача будет выведена детализированная картинка высокого качества. По данной причине метод является самым эффективным для своевременного обнаружения онкологии и ее очагов на первых стадиях заболевания. С ее помощью можно выявить на начальных этапах проблемы кровеносных сосудов, суставов, позвоночника, органов малого таза и брюшной полости мозга, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы. Полученные изображения можно распечатать или перенести на электронный носитель для дальнейшего изучения.

Магнитно-резонансная томография может быть проведена открытым методом. Это лучший, а порой и единственно возможный вариант для людей, страдающих от клаустрофобии (боязни замкнутого пространства). 

Темы: Болезни и их лечение , Здоровье
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