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Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

11:17 2.02.2020
Стоп-кадр из видео
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Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах. Об этом в воскресенье сообщило в Twitter филиппинское отделение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - приводит ТАСС заявление ВОЗ.

Как заявил представитель ВОЗ на Филиппинах Раби Абейсингхе, зто первый зарегистрированный случай за пределами Китая, но "необходимо помнить, что он приехал из Уханя".

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано около 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания, более 250 человек умерли.

В России выявлены два первых случая заражения вирусной инфекцией. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 23:02
Гость: Алексей

Почему их кстати не лечат препаратами о которых говорил Геннадий Онищенко? - химио терапией для ВИЧ и гепатитов?

Полагаю что Американские фармацевтические монстры хотят раздуть проблему до машттабной проблемы готовя новое название для ещё одной таблетки под названием скажем "коронавир" а затем Трамп лично объявит о достижении американских учёных и его программе по быстрому вводу лекарств в оборот нежели после десятилетия клинических испытаний.

А в России сказали правильно не такая большая проблема как ее малюют. Но то наши врачи думающие головой. На западе таких нет, у них все по программе что разрешит страховка и за что больше гонорар даст фармацевтическая компания.

В что можно сказать о Филипинах...они там не могут справиться с гепатитом В...а корона вирус этот вызывающий пневмонию наверно ударит по той стране тоже.

Меня больше озадачивает происхождение этих вирусов вызывающих пневмонию, то свиной то птичий грип, теперь это и все из Китайский провинций. У них либо утечки боевых вирусов происходят либо им в тихую западные спецслужбы что привозят дабы саботировать руководство страны.

То что китайцы грязные, которые не моют руки и едят все руками не всем довелось видеть. И покушав в их ресторанах порой туалет может стать твоим лучшим другом на сутки или 2е. Но чтобы такого рода фишку подцепить или кто то чтоб я не слыхал лично.
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