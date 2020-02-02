Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

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Первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах. Об этом в воскресенье сообщило в Twitter филиппинское отделение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

"44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года", - приводит ТАСС заявление ВОЗ.

Как заявил представитель ВОЗ на Филиппинах Раби Абейсингхе, зто первый зарегистрированный случай за пределами Китая, но "необходимо помнить, что он приехал из Уханя".

В Китае с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, уже зарегистрировано около 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания, более 250 человек умерли.

В России выявлены два первых случая заражения вирусной инфекцией. Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.