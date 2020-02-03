Дигидрокверцетин - нечто большее, чем просто лекарство?

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Сегодня понятие о дигидрокверцетине - это уже нечто большее, чем просто природный антиоксидант

Сегодня понятие о дигидрокверцетине - это уже нечто большее, чем просто природный антиоксидант. Теперь - это мощнейшее средство, которое направлено на эффективную профилактику как преждевременного старения, так и успешную терапию сердечно-сосудистых заболеваний. Так, что же все таки такое дигидрокверцетин? Из следующей статьи каждый может узнать больше, чем написано в инструкции.

Что такое дигидрокверцетин

Дигидрокверцетин - это уникальная биодобавка, получаемая из коры сибирской и даурской лиственниц.

Состав

дигидрокверцетин - 25 мг

витамин С - 10 мг

витамин Е - 4 мг.

Какие особенности имеет дигидрокверцетин

1. Способность затормаживать активность специфических ферментных соединений. Происходит это за счёт своего взаимодействия с производным квартецина;

2. Препарат поддерживает на нужном уровне ныне известные процессы окисления и восстановления;

3. Способен вырабатывать активные формы соединений кислорода и азота;

4. Очищает организм от токсичных веществ;

5. В разы увеличивает выработку флавоноидов;

6. Рост свободных радикалов очень быстро приостанавливается.

Применение дигидрокверцетина:кому будет полезен

Доказано, что ДГК может успешно применяться в комплексной терапии для лечения таких заболеваний как:

- Недуги периферической и центральной нервной системы;

- При сниженном иммунитете и даже онкологии;

- Различного вида аллергиях;

- Язве желудка;

- Заболеваний лор органов;

А также, ишемических болезней сердца, проблем печени, атеросклерозах и многих других, известных современной медицине.

Есть ли противопоказания

Конечно, перед применением любого препарата нужна достоверная врачебная консультация. Дигидрокверцетин - не исключение. Несмотря на безобидность и хорошую усвояемость, средство все таки имет два самых распространенных противопоказания:

- Это беременность и лактация;

- Это и индивидуальная непереносимость, хотя такая встречается крайне редко.

Рекомендации

Важно! Препарат Дигидрокверцетин прошёл ряд многочисленных научных исследований. В антидопинговом центре его эффективность была доказана даже для спортсменов, желающих достигнуть высоких результатов.

Если вы часто испытываете стресс, чувствуете, что ваш организм не справляется с нагрузками, испытываете подавленность и плохое настроение - Дигидрокверцетин всегда придёт на помощь. Позаботьтесь сейчас о своем здоровье с уникальными свойствами Дигидрокверцетина. Именно они помогают при серьёзных физических и умственных перегрузках, решают задачи для поддержания молодости и красоты человека практически в любом возрасте.