Дигидрокверцетин - нечто большее, чем просто лекарство?
Сегодня понятие о дигидрокверцетине - это уже нечто большее, чем просто природный антиоксидант. Теперь - это мощнейшее средство, которое направлено на эффективную профилактику как преждевременного старения, так и успешную терапию сердечно-сосудистых заболеваний. Так, что же все таки такое дигидрокверцетин? Из следующей статьи каждый может узнать больше, чем написано в инструкции.
Что такое дигидрокверцетин
Дигидрокверцетин - это уникальная биодобавка, получаемая из коры сибирской и даурской лиственниц.
Состав
дигидрокверцетин - 25 мг
витамин С - 10 мг
витамин Е - 4 мг.
Какие особенности имеет дигидрокверцетин
1. Способность затормаживать активность специфических ферментных соединений. Происходит это за счёт своего взаимодействия с производным квартецина;
2. Препарат поддерживает на нужном уровне ныне известные процессы окисления и восстановления;
3. Способен вырабатывать активные формы соединений кислорода и азота;
4. Очищает организм от токсичных веществ;
5. В разы увеличивает выработку флавоноидов;
6. Рост свободных радикалов очень быстро приостанавливается.
Применение дигидрокверцетина:кому будет полезен
Доказано, что ДГК может успешно применяться в комплексной терапии для лечения таких заболеваний как:
- Недуги периферической и центральной нервной системы;
- При сниженном иммунитете и даже онкологии;
- Различного вида аллергиях;
- Язве желудка;
- Заболеваний лор органов;
А также, ишемических болезней сердца, проблем печени, атеросклерозах и многих других, известных современной медицине.
Есть ли противопоказания
Конечно, перед применением любого препарата нужна достоверная врачебная консультация. Дигидрокверцетин - не исключение. Несмотря на безобидность и хорошую усвояемость, средство все таки имет два самых распространенных противопоказания:
- Это беременность и лактация;
- Это и индивидуальная непереносимость, хотя такая встречается крайне редко.
Рекомендации
Важно! Препарат Дигидрокверцетин прошёл ряд многочисленных научных исследований. В антидопинговом центре его эффективность была доказана даже для спортсменов, желающих достигнуть высоких результатов.
Если вы часто испытываете стресс, чувствуете, что ваш организм не справляется с нагрузками, испытываете подавленность и плохое настроение - Дигидрокверцетин всегда придёт на помощь. Позаботьтесь сейчас о своем здоровье с уникальными свойствами Дигидрокверцетина. Именно они помогают при серьёзных физических и умственных перегрузках, решают задачи для поддержания молодости и красоты человека практически в любом возрасте.