Восстановление после инсульта - особенности реабилитации

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Инсульт - это распространенное заболевание, при котором нарушается кровообращение в головном мозге

Подобное состояние опасно своими последствиями. У пациента, перенесшего инсульт, частично или полностью нарушаются движения, исчезает речь, ослабевает функция глотания, а также снижается чувствительность на отдельных участках тела. В лечении этого недуга важное значение занимает правильная реабилитация. Своевременное восстановление после инсульта помогает человеку намного быстрее вернуть утраченные навыки.

Особенности реабилитации

Реабилитация после инсульта - это комплексное восстановление функций, утраченных пациентом из-за произошедших нарушений. При инсульте специалисты придерживаются таких принципов восстановления:

- незамедлительное проведение реабилитационных мероприятий (в первые 2-3 дня болезни);

- реабилитация проводится в отделении и завершается в домашних условиях;

- родственники, друзья должны помогать пациенту, оказывать поддержку.

В зависимости от состояния больного, может быть назначена двигательная, медикаментозная, а также речевая, психологическая реабилитация. Далее будут описаны наиболее важные методики.

Медикаментозное восстановление

Такая реабилитация направлена на удаление остаточных явлений недуга. Для этого пациенту назначают препараты, улучшающие мозговое кровообращение, а также минимизируют воздействие отека, поддерживают основные когнитивные функции. Если у пациента присутствует болевой синдром, его устраняют при помощи противовоспалительных нестероидных средств.

Речевая и физическая реабилитация

Лечебная гимнастика (кинезитерапия) является ключевым методом реабилитации после инсульта. Благодаря специальной программе удается восстанавливать мышечную силу, подвижность суставов, а также равновесие. Таким образом человек, перенесший заболевание, постепенно возвращает навыки самообслуживания. В определенных случаях назначается стимуляция нервно-мышечного аппарата. Этот способ позволяет вернуть активность мышц, которые были "отключены" в результате перенесенного инсульта. Что касается речевой реабилитации, она заключается в регулярных занятиях с нейропсихологом или логопедом.

Восстановление после инсульта - это сложный и долгий процесс, требующий терпения не только пациента, но и людей, окружающих его. Справиться с возникшими проблемами в домашних условиях без помощи квалифицированных врачей и психологов практически невозможно. В Клинике Лядова проводится комплексная реабилитация пациентов, перенесших инсульт.