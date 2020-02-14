Что такое ирригатор

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Ирригатор представляет собой электромеханическое устройство, внутри которого создается поток жидкости под давлением, поступающий затем через канал в насадку и очищающий полость рта от болезнетворных микроорганизмов

В современных ирригаторах можно выделить три основных рабочих элемента: емкость для жидкости, компрессор и насадка. Жидкость из резервуара поступает в компрессор, из которого под давлением проходит по каналу небольшого диаметра, приобретая высокую скорость. Далее поток устремляется в насадку и направляется на поверхность зубов, в десневые карманы и прочие участки ротовой полости, ликвидируя мягкий бактериальный налет.

Ирригатор работает на основе гидродинамического закона Бернулли, определяющего скорость водного потока в зависимости от давления. Название устройства «ирригатор» в переводе с английского irrigation дословно означает «орошение». У иностранных производителей можно встретить и другое наименование – Water Flosser или «водяная нить». По сути, струя ирригатора напоминает «водяную нить», способную проникать в самые труднодоступные участки ротовой полости.

Кто придумал ирригатор

К созданию ирригаторов приложили руку сразу несколько человек. В XX веке многие дантисты раздумывали, как можно повысить эффективность чистки полости рта, чтобы как можно реже сталкиваться с кариесом. Американский стоматолог Жерар Мойер решил, что нужно некое устройство, которое бы действовало как мини-брандспойт, устраняя загрязнения между зубами струей жидкости под напором. Господин Мойер хотел, чтобы новая разработка была проста в использовании и доступна каждой американской семье.

Идею поддержал инженер Джон Матингли. Однако одна лишь разработка проекта заняла целых три года, и только в 1962 году Матингли получил на нее патент.

Первое время изобретатели собирали ирригаторы кустарным способом в гараже дантиста Мойера и продавали их его пациентам. Расширение производства требовало средства, с чем наблюдались сложности. Помог случай: одному из клиентов Мойера настолько понравился ирригатор, что он был готов вложить 50 тыс. долларов в создание массового производства устройств. Новая компания получила название WaterPik, возглавил ее тот самый инвестор, и уже через пару лет любая американская семья могла свободно купить инновационный прибор для гигиены полости рта.

Производители ирригаторов сегодня

В наши дни рынок ирригаторов активно развивается: появляются новые производители, расширяется линейка моделей, добавляются полезные опции. Компания WaterPik, стоявшая у истоков отрасли, сегодня по-прежнему выпускает высокотехнологичные и доступные ирригаторы, которые можно купить в любой точке мира.

Вместе с WaterPik на рынке работает и много новых компаний. Такие бренды, как Jetpik, B.Well, Revyline, выпускают ирригаторы, составляющие здоровую конкуренцию устройствам от WaterPik. Молодые компании организуют производство ирригаторов в Китае под тщательным контролем инженеров, поэтому устанавливают невысокие цены на свою продукцию при широкой функциональности.

На российском рынке представлены ирригаторы практически всех ведущих брендов. Особое место занимает отечественная компания Revyline, которая по качеству и набору опций своих устройств не уступает иностранным конкурентам.

Можно ли использовать ирригатор вместо зубной щетки

Многие покупатели задаются вопросом, способен ли ирригатор полностью заменить зубную щетку. Может, зубные щетки – это уже прошлый век?

Не совсем так. Все выпускаемые на сегодняшний день устройства и инструменты для гигиены полости рта не способны на 100% защитить от кариеса, если их использовать отдельно друг от друга. К примеру, зубная щетка весьма эффективно справляется с твердым зубным налетом, размягчая его, но не проникает во все участки полости рта, какой бы инновационной она не казалась. Ирригатор великолепно устраняет мягкий бактериальный налет, прекрасно чистит десневые кармы и межзубные промежутки, но твердый налет ему не под силу.

Чтобы уход за полостью рта был полноценным, необходимо сначала использовать зубную щетку для размягчения налета, а затем ирригатор – для ликвидации микроорганизмов из всех участков полости рта. Особенно эффективным станет применение ирригатора для очищения брекет-систем и имплантов, также он подходит для ухода за чувствительными зубами и деснами – достаточно выбрать режим с пониженным давлением струи.

На завершающем этапе чистки можно прополоскать рот антибактериальным бальзамом.

Виды ирригаторов и их технические характеристики

Электрические ирригатора полости рта делятся на две основные группы: стационарные – для домашнего использования, портативные – для ухода за зубами и деснами в поездках.

Традиционно стационарные ирригаторы мощнее портативных, обладают более богатой комплектацией, но довольно громоздки по размерам.

Компактные ирригаторы имеют меньше режимов давления, меньше насадок в комплекте, но их можно брать с собой в путешествия да и по эффективности очищения они не уступают стационарным моделям.

На что обратить внимание при выборе ирригатора.

• Максимальный уровень давления. Чем выше напор, тем эффективнее ирригатор будет устранять бактериальный налет.

• Минимальный уровень давления. Данная характеристика важна для людей с гиперчувствительностью зубов и десен. Несильный напор струи позволяет деликатно очищать полость рта без вреда для эмали и мягких тканей.

• Скорость пульсации струи жидкости. Пульсирующая струя прекрасно удаляет налет с поверхности зубов и из десневых карманов.

• Объем резервуара. Характеристика связана с удобством использования устройства. В стационарных ирригаторах объем емкости может достигать 1 литра, в портативных – в среднем 150-250 мл. Так как стационарный ирригатор создан для всей семьи, в большой резервуар придется реже доливать жидкость. Емкость в компактном ирригаторе рассчитана на сеанс чистки для одного человека.

• Количество режимов. Чем больше режимов, тем лучше удастся настроить ирригатор под индивидуальные потребности пользователя. «Плюсом» является наличие опции «массажа» десен и других полезных функций.

• Возможность крепления к стене. Актуально для стационарных ирригаторов. Крепление устройства на стене позволяет экономить пространство в небольшой ванной комнате.

• Длина шнура для электропитания – только для стационарных ирригаторов. Характеристика дает возможность выбирать оптимальное место для размещения устройства в доме.

• Емкость батареи и скорость зарядки – для портативных ирригаторов. Более емкий аккумулятор позволяет как можно дольше использовать ирригатор без подзарядки. Хорошо, если есть возможность зарядки ирригатора через кабель USB от других мобильных устройств.

Основные правила использования ирригатора

К каждому ирригатору прилагается инструкция по использованию. Если следовать ряду правил, удастся максимально эффективно очищать полость рта и не допускать поломок устройства.

1. Первое время после покупки необходимо использовать ирригатор на самом низком уровне давления, что дает возможность зубам и деснам «привыкнуть» к струе жидкости под напором. Если чистка не вызывает дискомфорт, можно постепенно увеличивать давление.

2. Ирригаторы можно использовать детям старше шести лет.

3. Не рекомендуется применять ирригатор после хирургических операций в полости рта при наличии открытых ран.

4. При отсутствии противопоказаний оптимальным считается использование ирригатора 2 раза в сутки.

5. В качестве жидкости для ирригатора лучше всего подойдет кипяченая вода или специальный раствор для ирригатора. Нельзя пользоваться средствами, имеющими в составе йод, отбеливающие компоненты и масла. Под запретом травяные отвары собственного изготовления – частицы трав засоряют устройство.

6. Для увеличения срока службы ирригатора необходимо 1 раз в 2-3 месяца промывать устройство специальным раствором Revyline. Внимания требуют каналы, в которых образуются отложения, из-за чего растет нагрузка на компрессор и возможен ранний его выход из строя.

7. Допускается применять сменные насадки, подходящие именно к данной модели ирригатора.

8. Замена насадок должна производиться каждые три месяца.

