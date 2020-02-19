Гастал при заболевании пищеварительного тракта : все что нужно знать о препарате
Существует несколько вида таблеток для рассасывания, которые представлены в аптеках - https://zdravcity.ru/g_gastal/: обычные, мятные и вишнёвые. Таблетки на вид круглые, белого или кремового цвета, поверхность у них гладкая.
Состав
Основными компонентами Гастала являются гель гидроксида алюминия и карбоната натрия, а также гидроксид натрия. К вспомогательным веществам относят:
- Маннитол;
- Сорбитол;
- Цикламат натрия;
- Ароматизатор мяты или вишни;
-Диоксид кремния.
Противопоказания
При повышенной чувствительности к магнию и солям алюминия лучше заменить этот препарат на другой. Для детей, не достигших шести лет, применение Гастала может быть опасным. Тяжёлая почечная недостаточность — ещё одно противопоказание к применению. При пожилом возрасте, особенно если человек страдает от болезни Альцгеймера, стоит сделать выбор в пользу более мягких лекарственных средств. С осторожностью стоит принимать препарат тем, кто страдает от непереносимости лактозы и гипофосфатемии. Прежде чем начать курс лечения, нужно проконсультироваться со специалистом.
Препарат не выделяется вместе с молоком при кормлении ребёнка грудью. Однако стоит учитывать риск для ребёнка и пользу для матери и пить таблетки, исходя из этого соотношения. При беременности принимать Гастал можно только под наблюдением врача.
Побочные эффекты
Ели принимать препарат, согласно инструкциям, положенными дозами, то вероятность возникновения побочных симптомов близка к нулю. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции, но только в том случае, если больной начал принимать таблетки без консультации с врачом. Чаще встречаются:
- Тошнота;
- Диарея;
- Рвота;
- Временное изменение вкусовых рецепторов.
Способ применения
Препарат нужно принимать внутрь, при этом его не следует глотать, надо дождаться, когда таблетка сама растворится во рту. Детям старше 12-ти лет и взрослым, вес которых составляет 50 килограммов и больше, рекомендовано принимать по 1-2 таблетки не менее четырёх раз в день через час после еды или за час перед отходом ко сну. Стоит помнить, что нельзя принимать более 8 таблеток за один день. Курс лечения должен составлять не более двух недель.
Несмотря на противопоказания, в крайних случаях препарат можно употреблять и детям до 6 лет, но с большой осторожностью под контролем специалистов. В данном случае нужно пить только половину нормы, показанной взрослым и детям старше 12-ти лет.
Последствия передозировки
Случаев сильной передозировки Гасталом ещё не было, поэтому последствия неизвестны. Наиболее частые симптомы при слабой передозировке — диарея и запор. В данном случае поможет симптоматическая терапия.
В редких случаях при передозировке возникают такие заболевания, как: гипокальциемия, остеопороз, нарушение функции почек, гипофосфатемия, остеопороз и другие. При почечной недостаточностью возможно постоянное чувство жажды, а также развитие гипорефлексии. Здесь тоже помогает симптоматическая терапия.
Подведение итогов
Пациентам до 6 лет, беременным, тем, кто страдает от почечной недостаточности, нужно принимать Гастал только при крайней необходимости и под бдительным контролем врачей. Остальным же можно принимать препарат в соответствии с положенной дозой.