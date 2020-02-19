Гастал при заболевании пищеварительного тракта : все что нужно знать о препарате

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Гастал - лекарственный препарат, который врачи назначают для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

Существует несколько вида таблеток для рассасывания, которые представлены в аптеках - https://zdravcity.ru/g_gastal/: обычные, мятные и вишнёвые. Таблетки на вид круглые, белого или кремового цвета, поверхность у них гладкая.

Состав

Основными компонентами Гастала являются гель гидроксида алюминия и карбоната натрия, а также гидроксид натрия. К вспомогательным веществам относят:

- Маннитол;

- Сорбитол;

- Цикламат натрия;

- Ароматизатор мяты или вишни;

-Диоксид кремния.

Противопоказания

При повышенной чувствительности к магнию и солям алюминия лучше заменить этот препарат на другой. Для детей, не достигших шести лет, применение Гастала может быть опасным. Тяжёлая почечная недостаточность — ещё одно противопоказание к применению. При пожилом возрасте, особенно если человек страдает от болезни Альцгеймера, стоит сделать выбор в пользу более мягких лекарственных средств. С осторожностью стоит принимать препарат тем, кто страдает от непереносимости лактозы и гипофосфатемии. Прежде чем начать курс лечения, нужно проконсультироваться со специалистом.

Препарат не выделяется вместе с молоком при кормлении ребёнка грудью. Однако стоит учитывать риск для ребёнка и пользу для матери и пить таблетки, исходя из этого соотношения. При беременности принимать Гастал можно только под наблюдением врача.

Побочные эффекты

Ели принимать препарат, согласно инструкциям, положенными дозами, то вероятность возникновения побочных симптомов близка к нулю. В редких случаях могут возникнуть аллергические реакции, но только в том случае, если больной начал принимать таблетки без консультации с врачом. Чаще встречаются:

- Тошнота;

- Диарея;

- Рвота;

- Временное изменение вкусовых рецепторов.

Способ применения

Препарат нужно принимать внутрь, при этом его не следует глотать, надо дождаться, когда таблетка сама растворится во рту. Детям старше 12-ти лет и взрослым, вес которых составляет 50 килограммов и больше, рекомендовано принимать по 1-2 таблетки не менее четырёх раз в день через час после еды или за час перед отходом ко сну. Стоит помнить, что нельзя принимать более 8 таблеток за один день. Курс лечения должен составлять не более двух недель.

Несмотря на противопоказания, в крайних случаях препарат можно употреблять и детям до 6 лет, но с большой осторожностью под контролем специалистов. В данном случае нужно пить только половину нормы, показанной взрослым и детям старше 12-ти лет.

Последствия передозировки

Случаев сильной передозировки Гасталом ещё не было, поэтому последствия неизвестны. Наиболее частые симптомы при слабой передозировке — диарея и запор. В данном случае поможет симптоматическая терапия.

В редких случаях при передозировке возникают такие заболевания, как: гипокальциемия, остеопороз, нарушение функции почек, гипофосфатемия, остеопороз и другие. При почечной недостаточностью возможно постоянное чувство жажды, а также развитие гипорефлексии. Здесь тоже помогает симптоматическая терапия.

Подведение итогов

Пациентам до 6 лет, беременным, тем, кто страдает от почечной недостаточности, нужно принимать Гастал только при крайней необходимости и под бдительным контролем врачей. Остальным же можно принимать препарат в соответствии с положенной дозой.