Что такое заболевания пародонта и их профилактика

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Пародонт представляет собой совокупность структур в полости рта, которые участвуют в поддержании зубов - десна (десна), зубной цемент, периодонтальные связки и альвеолярная кость

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Поражение любой из этих структур патологическим процессом может привести к вовлечению всего пародонтального аппарата с развитием острого или хронического воспалительного процесса.

Заболевания пародонта распространены у зрелых людей, особенно в возрасте 45 лет (более 90%). По данным ВОЗ, в 2010 году во всем мире хроническим периодонтитом страдали около 750 миллионов человек, или около 10,8% населения. Он чаще встречается в развивающихся странах и среди людей с более низким социально-экономическим статусом. Эти заболевания являются основной причиной потери зубов.

Возникновение заболеваний пародонта связано с рядом факторов, включая плохую гигиену полости рта, приводящую к образованию зубного налета. Он, в свою очередь, является благоприятной средой для роста патогенных микроорганизмов даже из нормальной флоры полости рта, которые при определенных условиях вызывают воспаление пародентальной ткани, или воспаление является результатом взаимодействия бактерий с различными защитными механизмами организма.

В результате воспаления соединительный эпителий повреждается и удаляется из зуба, что приводит к образованию пародонтальных карманов, которые, в свою очередь, создают условия для развития анаэробных и микроаэробных популяций бактерий. На более позднем этапе патологические изменения могут привести к вовлечению альвеолярного отростка с потерей зуба.

Микроорганизмы, наиболее часто выделяемые из очагов воспаления в периодонте, являются представителями резидентной микрофлоры, такими как оральные спирохеты (Treponema v., Treponema denticola), факультативные и анаэробные кокки (Prevotella Intermedia, Prevotella melaninogenica), грамотрицательные и грамположительные бациллы, Fusobacterium nucleatum, Veillonella, Corynebacterium, Peptostreptococcus, Porphyromonas gingivalis.

Грибы, энтеробактерии и псевдомонады также встречаются у некоторых людей, вызывая трудности при лечении заболеваний пародонта.

Есть также предположения, которые указывают на внешние агенты заболевания пародонта, которые не являются частью нормальной микрофлоры в полости рта. Путь бактериальной инфильтрации к пародонту различен и может осуществляться пульпой через апикальные каналы, непосредственно через сформированные десневые карманы и реже гематогенным путем.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

К заболеваниям пародонта относятся:

- гингивит;

- хронический периодонтит;

- быстрый прогрессивный (агрессивный) периодонтит;

- пародонтит в результате системного заболевания;

- язвенно-некротический гингивит / периодонтит;

- пародонтальные абсцессы;

- комбинированные пародонтально-эндодонтические поражения.

Гингивит (воспаление десен)

Хронический гингивит является одним из самых распространенных заболеваний тканей зуба. Он происходит из-за зубного налета и воспаления, вызванного им на границе между десной и поверхностью зуба, которая не затрагивает связочный аппарат зубов и альвеолярную кость. В этом процессе количество микрофлоры, характерной для венечных складок, изначально увеличивается - актиномицеты, порфиромонады, фузобактерии и оральные спирохеты.

В дополнение к этим микробным агентам, хронический гингивит также имеет грамотрицательные организмы, такие как Veillonella, Campilobacter и Prevotella intermedia. Микроорганизмы из зубного налета вызывают появление воспалительной реакции, характеризующейся обильной секрецией плазмы, накоплением лейкоцитов (фагоцитарные полиморфноядерные клетки и макрофаги) и разрушением субэпителиальной соединительной ткани.

Кровотечение из складок десны происходит при значительном увеличении количества спирохет в бляшке. Десны гиперемированы (покрасневшие), отечны и легко кровоточат при механическом воздействии - чистке зубов, приеме пищи. Этот воспалительный процесс можно контролировать с помощью надлежащей гигиены полости рта, направленной на удаление зубных бляшек и предотвращение образования новых.

Представляет интерес влияние кортикостероидов эндогенного и экзогенного (лекарственного) происхождения на развитие гингивита. Таким образом, прием определенной дозы стероидных препаратов во время беременности и полового созревания провоцирует увеличение секреции стероидов в десневой жидкости и образование зубного налета, вызывающего возникновение гингивита. Этот процесс предопределяют бактериальные агенты (Prevotella, Bacteroides) из зубной бляшки, которые используют стероиды в качестве питательного субстрата.

Участие природных микроорганизмов полости рта в воспалительных процессах десны также наблюдается при остром некротически-язвенном гингивите. Он вызывает некроз (отмирание) межзубных сосочков, который также распространяется на прилегающие ткани, и характеризуется появлением покраснения, отеков, кровотечений из десен, гнойности, образования оболочек и неприятного запаха изо рта. Оральные спирохеты (трепонема и борелия), фузобактерии, Prevotella и другие выделяются из некротических тканей.

Периодонтит

Как и гингивит, периодонтит возникает при воспалении пограничных тканей десен вследствие действия бактерий на зубные бляшки. При этом воспаление проникает в глубину тканей между десной и поверхностью зуба с повреждением элементов, удерживающих соединительную ткань, и разрушением эпителия десны. В результате образуются пародонтальные карманы, которые колонизируются в основном грамотрицательными палочковидными анаэробами, а также грамотрицательными оральными спирохетами и пептострептококками. Воспалительный процесс постепенно повреждает периодонтальные связки и альвеолярную кость.

Наиболее распространенной формой пародонтита является хронический периодонтит у взрослых, который чаще всего возникает после 35-40 лет. Характерны периоды обострения и угасания с постепенным прогрессированием.

В более молодом возрасте (20-30 лет) может развиться прогрессирующий периодонтит, который характеризуется быстрым началом воспалительного процесса в коронарной зоне и разрушением подлежащей кости.

В этом случае у многих пациентов наблюдается нарушение хемотаксиса лейкоцитов полиморфноядерных клеток. Это патологическое состояние также характерно для пациентов с ВИЧ, у которых часто встречаются грибы рода Candida.

Другими формами периодонтита, характерными для подростков, являются локализованный ювенильный периодонтит и пубертатный периодонтит. Этиологический фактор в возникновении локализованной формы является Haemophilus actinomycetemcomitans, Интермедиус и Capnocytophaga, но в период полового созревания P. Интермедиус и C. sputigena. При пубертатном периодонтите имеется дефект фагоцитоза, который приводит к острому воспалению десен, потере костной массы, молочных и постоянных зубов. Это состояние также сочетается с частыми инфекциями дыхательных путей, отитом, синуситом и многим другим.

Заболевания пародонта могут привести к появлению остеомиелита костей челюсти и абсцесса мягких тканей вокруг них. Микробными агентами, которые выделяются в этих условиях, являются стрептококки, стафилококки, актиномицеты, грамотрицательные бактерии, представители семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas, M. tuberculosis.

Профилактика заболеваний пародонта связана с выработкой привычки ежедневного ухода за полостью рта, направленной на устранение образовавшегося налета, зубного камня и воспаления десен. Они включают в себя регулярную очистку (по крайней мере два раза в день) зубов щеткой и шелковой нитью, использование жидкости для полоскания рта с хлоргексидином, и, при необходимости, лечение конкретных заболеваний специалистом (стоматологом).

