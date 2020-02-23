9 практических способов применения геля Алоэ вера

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Алоэ вера — это растение, которое используется в лечебных целях уже более тысячи лет

Оно на 99% состоит из воды, а остальное — это просто «настоящая благодать». Это растение является эффективным средством для облегчения солнечных ожогов, а также оно содержит немало полезных свойств.

Ее можно с легкостью назвать супер растением. Исследователи говорят, что гель алоэ — это один из секретов красоты Клеопатры.

1. Заживление ран и порезов

Гель алоэ — эффективное средство для заживления ран и порезов. Он способствует росту кожных клеток и ускоряет регенерацию тканей. Вот как можно его использовать:

— разрезать лист по длине;

— приложить разрезанную часть к ране.

2. Помощь при ожогах

Это растение можно использовать при лечении легких ожогов. Оно обладает охлаждающим эффектом и уменьшает воспаление, а также активизирует регенерацию кожи и тканей. Способ применения:

— очистить и разрезать лист по длине;

— извлечь гель с помощью ложки;

— нанести на пораженный участок легкими и массирующими движениями.

3. Спасает при укусах насекомых

Слюна насекомых может содержать различные токсины и аллергены, которые могут привести к зуду, отеку или раздражению кожи. Гель алоэ уменьшает воспаление, снимает боль и зуд. Способ использования:

— разрезать лист по длине;

— поместить на пораженный участок.

4. Лечение обморожений

Гель алоэ можно использовать для лечения легких обморожений и уменьшения повреждений, вызванных холодом. Он хранит в себе значительное количество витамина «Е», который помогает восстановить кожу. Нужно иметь в виду, что обморожение является серьезной проблемой, поэтому желательно обратиться к врачу. Вот как можно облегчить это состояние с помощью геля алоэ:

— разрезать лист по длине;

— удалить желтый слой под кожицей листа;

— нанести прозрачный гель на пораженный участок.

5. Отшелушивание кожи

Это лечебное растение рекомендуется для людей с чувствительной кожей. Оно уменьшает воспаление и устраняет мертвые клетки кожи. Как приготовить эксфолиант (скраб) из этого растения:

— перемешать две ст. л. геля алоэ, две ст. л. коричневого сахара и одну ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

— размешать и нанести на кожу;

— промыть теплой водой.

6. Избавление от прыщей

Гель алоэ снабжен бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Он помогает восстановить кожные клетки и предотвращает возникновение прыщей на лице. Кроме того, это отличное средство для удаления пятен и шрамов. Способ использования:

— надрезать лист по длине;

— нанести гель алоэ на пораженный участок.

7. Увлажнение кожи

Этот натуральный продукт является отличным натуральным увлажнителем. Он подходит для сухой или чувствительной кожи, поскольку очень быстро впитывается и увлажняет, а также не забивает поры, в отличие от многих других коммерческих продуктов. Вот как его использовать:

— надрезать лист по длине;

— извлечь две чайн. л. геля алоэ;

— смешать с 2-3 столовыми ложками кокосового масла.

8. Питание кожи

Алоэ вера наделена мощными противобактериальными и антивосполительными качествами, которые делают ее отличным средством для очищения организма. Она восстанавливает кожу, а вместе с этим делает ее мягкой и гладкой. Способ использования:

— надрезать лист по длине;

— выдавить 1/4 чайн. чашки геля алоэ;

— добавить 3/4 чайн. чашки жидкого мыла, одну чайн. л. витамина «Е» и пару капель эфирного масла ромашки, герани, лаванды или лимонной травы (все они полезны для кожи).

9. Восстановление волос

Гель алоэ способствует уменьшению выпадения волос. Он содержит ферменты, которые восстанавливают омертвевшие клетки кожи головы и стимулируют рост новых волос. Способ применения:

— разрезать лист по длине;

— извлечь две чайн. л. геля;

— добавить три ст. л. кокосового масла и две ст. л. меда;

— перемешать и втирать в кожу головы;

— оставить действовать на сорок минут, спустя время смыть водой.

Фото с сайта pixabay.com

