У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

17:56

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился диагноз "новая коронавирусная инфекция", сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Мы вывезли граждан Российской Федерации из Японии. Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими", - сказала Попова.

Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана заявили, что состояние эвакуированных восьми россиян врачи оценили как удовлетворительное, пишет издание inkazan.ru. У пациентов не зафиксировали повышение температуры и других симптомов.

В ночь на 23 февраля в Россию из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. В страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета.

Все эвакуированные россияне размещены в инфекционной больнице в Казани, они находятся под охраной Росгвардии