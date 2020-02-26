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У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

17:56 26.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился диагноз "новая коронавирусная инфекция", сообщает ТАСС со ссылкой на  главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Мы вывезли граждан Российской Федерации из Японии. Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими", - сказала Попова.

Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана заявили, что состояние эвакуированных восьми россиян врачи оценили как удовлетворительное, пишет издание inkazan.ru. У пациентов не зафиксировали повышение температуры и других симптомов. 

В ночь на 23 февраля в Россию из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. В страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета.

Все эвакуированные россияне размещены в инфекционной больнице в Казани, они находятся под охраной Росгвардии

Темы: Коронавирус
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26.02.2020, 22:07
Гость: Что нам

посоветуют украинские товарищи?
26.02.2020, 21:04
Гость: Алекс Дорф

На какую только аферу не пойдут китайские товарищи, чтобы не дать мировому капиталу вывезти из Китая причитающиеся дивиденды по итогам прошедшего 2019 финансового года. В результате раздутой пропаганды с коронавирусом акции расположенных в Китае предприятий, с участием иностранного капитала, подешевели в совокупности на десятки, а то и сотни миллиардов долларов, что дает возможность китайским товарищам начать их скупку по более дешевой цене и, соответственно, выплатить зарубежным акулам капитализма гораздо меньшую сумму дивидендов. Да, это китайцы. Это не еврейско-путинские воровайки из кремля, совфеда и госдумы, позволившие скупить акции Норникеля проклятому Госдепу США.
Вот почему в путинской вертикали власти кто не вражина-вор, тот обязательно холуй-дурак? И третьего не дано.
26.02.2020, 19:36
Гость: Валентина

Не по стилю у ворон
одевание корон.
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