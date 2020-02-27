Всё про кодирование

19:57

Проблема алкоголизма не нова. Существует много мнений о том, что это – заболевание, морально-нравственная распущенность, бесование

Но, как не воспринимай это явление, очевидно одно – это горе для семьи, близких, общества.

Современная медицина официально признала алкоголизм наряду с наркоманией заболеванием. А значит, возможно – и необходимо! – лечение пациентов, подверженных этому недугу.

Наряду с медикаментозными методами лечения, прекрасно зарекомендовали себя психотерапевтические методы коррекции, одно из которых - кодирование по методу Довженко.

Важным преимуществом этой техники является отсутствие необходимости инвазивного воздействия на организм человека и быстрый результат, который обеспечивается – и это немаловажно – готовностью пациента избавиться от зависимости. Ведь зачастую, еще осознавая пагубность образа жизни, подчиненного алкогольному угару, пациент хочет избавиться от этой страсти, но не находит в себе необходимых для этого ресурсов. Кроме того, процедура совершенно безболезненна и безопасна.

Кодирование подразумевает сочетание психотерапевтического и гипнотического воздействия на больного.

Лечение проводится в 2 этапа:

• предварительная беседа, цель которой собрать информацию о пациенте, установить контакт и доверительные отношения, а также объяснить суть методики, ее процедуру и последствия. В московской клинике «Нармед» строго соблюдают все необходимые процедуры, обеспечивающие безопасность пациента. Одним из важных условий кодирования по методу Довженко является подписание документа, подтверждающего добровольное согласие больного на психотерапевтическое воздействие;

• собственно, легкое гипнотическое воздействие, во время которого пациент находится в пограничном состоянии сознания – между сном и бодрствованием, что позволяет эффективно проводить психотерапевтическое внушение установок, необходимых для отказа от алкоголя и обретения мотивации к трезвому образу жизни как способу самосохранения. Дело в том, что у больных алкоголизмом неуклонно разрушаются базовые установки, обеспечивающие нормальное выживание, так как, по сути, алкоголизм, наркомания и табакокурение – процессы саморазрушения, которые человек в какой-то момент перестает контролировать, а это неминуемо приводит к гибели. Грамотные специалисты корректируют нарушения в мотивационно-волевой сфере, в том числе и формируя утраченный инстинкт самосохранения.

Эффективность методики проверена не одним поколением специалистов и их пациентов. Простота применения делает ее доступной для работы на дому, что является дополнительным благоприятным фактором, поскольку кодировка на дому более "мягче" сказывается на комфортность процедуры, зачастую незнакомая обстановка кабинета психотерапевта и вызванный этим дискомфорт усиливают сопротивление пациента суггестивному воздействию.