Увеличение воспалительных заболеваний кишечника вызвано влиянием западного образа жизни

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Ни для кого не секрет, что среда вокруг человека быстро меняется

До сих пор было только подозрение, что воспалительные заболевания кишечника являются особенностями нашего времени и образа жизни.

Фото с сайта medwb.ru

Теперь мы уверены в этом, после наблюдения за тенденциями двух наиболее распространенных заболеваний кишечника с 1990 года по настоящее время: неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (гранулематозный энтерит).

Число этих заболеваний растет с каждым годом и почти по всему земному шару: в Европе, в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Считается, что общим фактором является влияние западного образа жизни (вестернизации), что на практике отражается в потреблении обработанных пищевых продуктов и в увеличении присутствия отраслей промышленности на всех территориях.

Тем не менее, в настоящее время не существует никаких подтверждений, которые могли бы провести прямую линию между этими аспектами и ростом этих двух заболеваний.

Рост заболеваний в западном обществе

Данные рассуждения исходят из метаанализа, проведенного и опубликованного в журнале «The Lancet», который является результатом сотрудничества трех заграничных университетов: в Бирмингеме (Великобритания), Калгари (Канада) и Гонконге (Китай).

Ученые ознакомились с 147 наблюдательными исследованиями, проведенными по всему миру, чтобы получить снимки двух основных кишечных воспалительных хронических заболеваний.

Из практики выяснилось, что на рубеже XX и XXI веков язвенный колит и гранулематозный энтерит стали более распространенными, чем раньше. Тенденция роста распространения была повсеместной и включала детей.

По словам Siew Нg, научного сотрудника лаборатории, которая изучает заболевания пищеварения в Университете в Гонконге, “влияние окружающей среды играет важную роль среди того типа населения, которое является генетически предрасположенным к данным заболеваниям“.

Gilaad Caplan, соавтор программы научных исследований в области охраны окружающей среды в Калгари, добавляет: ”Рост распространенности этих заболеваний в западном мире подчеркивает необходимость развивать исследования в области профилактики и инноваций в области комплексного ухода за нашим организмом. Мы даже не подозревали, что в развивающихся странах с растущей индустриализацией есть только верхушка айсберга, который, казалось бы, погружен, но готовится к тому, чтобы выйти на свет”.

Фото с сайта pixabay.com

Как уже упоминалось, количество заболеваний язвенного колита и болезни Крона увеличивается. Первое является воспалительным заболеванием, которое ограничивается только толстой кишкой, в отличие от другого, которое также может влиять на тонкую кишку и желудок.

Тенденция, описанная в исследованиях, также была подчеркнута экспертами из Италии. Наиболее уязвимыми являются взрослые в возрасте от 20 до 30 лет. Однако один из пяти случаев встречается и у детей, причем заболевание носит хронический характер и может остаться на всю жизнь.

Поэтому легко понять, почему последствия, помимо физических, также носят и психологический характер.

«В настоящее время в Италии, по оценкам ученых, язвенным колитом или болезнью Крона страдают где-то около 200-250 тыс. людей», – объясняет Marco Daperno, гастроэнтеролог больницы Mauriziano в Турине.

«Неспецифический язвенный колит является заболеванием, которое должно решающим и четким образом контролироваться, потому что в отличие от болезни Крона, его можно охарактеризовать более жесткими и непосредственными проявлениями, которые требуют своевременной госпитализации и интенсивного лечения. В незначительном числе случаев может потребоваться операция».

«Данная операция очень сложна, поскольку она требует удаления всей толстой кишки и, следовательно, общего изменения всего образа жизни человека. Лечебные терапии не могут гарантировать полной ремиссии не только симптомов, но и эндоскопических и гистологических аспектов, поскольку было доказано, что пациенты с эндоскопическими и гистологическими проблемами имеют более высокий риск развития полипов или рака толстой кишки».

В последние двадцать лет биологические препараты улучшили свои способы лечения воспалительных кишечных заболеваний, заболеваний иммунитета, изменили способ лечения ревматологических и дерматологических заболеваний.

Преимущество заключается, прежде всего, в появлении анти-TNF препаратов, и в последнее время анти-интегриновых лекарств, на основе которых можно создать еще больше новых препаратов.

В настоящее время пациент, который не реагирует на традиционное лечение на первом уровне, имеет ряд других возможностей, которые могут снизить риск хирургического вмешательства (удаление толстой кишки или ее части) в случае язвенного колита или некоторых других заболеваний, и даже в случае болезни Крона.

