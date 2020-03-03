\ Минздрав разделит больницы и поликлиники на три уровня по примеру гостиниц

22:25

Министерство здравоохранения РФ вынесло на общественное обсуждение проект присвоения поликлиникам и больницам специальных информационных знаков, которые будут соответствовать определенному уровню организации оказания медицинской помощи.

Этот принцип похож на присвоение звезд гостиницам - чем больше звезд, тем выше уровень комфорта и оснащенности.

Для проведения оценки соответствия медицинской организации определенному уровню в каждом регионе территориальным органом Росздравнадзора будет создаваться специальная комиссия, пишет "Российская газета". Такая оценка должна будет проводиться один раз в три года.

Для определения, какому именно уровню соответствует медучреждение, было разработано 22 критерия. Первый уровень - это соответствие выполнения 8 критериев, второй уровень - выполнение 15-18 критериев, третий - 19 и более.

Присвоение знаков поспособствует развитию конкурентной среды между медицинскими организациями, уверены в минздраве.