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Минздрав разделит больницы и поликлиники на три уровня по примеру гостиниц​

22:25 3.03.2020
В подмосковной больнице © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Министерство здравоохранения РФ вынесло на общественное обсуждение проект присвоения поликлиникам и больницам специальных информационных знаков, которые будут соответствовать определенному уровню организации оказания медицинской помощи.

Этот принцип похож на присвоение звезд гостиницам - чем больше звезд, тем выше уровень комфорта и оснащенности.

Для проведения оценки соответствия медицинской организации определенному уровню в каждом регионе территориальным органом Росздравнадзора будет создаваться специальная комиссия, пишет "Российская газета". Такая оценка должна будет проводиться один раз в три года.

Для  определения, какому именно уровню соответствует медучреждение, было разработано 22 критерия. Первый уровень - это соответствие выполнения 8 критериев, второй уровень - выполнение 15-18 критериев, третий - 19 и более. 

Присвоение знаков поспособствует развитию конкурентной среды между медицинскими организациями, уверены в минздраве.

Темы: Больницы и лечебные учреждения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 07:13
Гость: доцент

\ Минздрав разделит больницы и поликлиники на три уровня по примеру гостиниц
Плохие, очень плохие и хуже некуда...
04.03.2020, 06:31
Гость: по примеру гостиниц

Значит больницы и поликлиники будут платными,в зависимости от уровня.
04.03.2020, 05:53
Гость: Сколько

еще идиотов в стране.
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