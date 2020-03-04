Имплантация Зубов в Москве - особенности современных методик

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Утрата зубов - это не трагедия, но серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения

Улыбка является визитной карточкой любого человека. Адентия искажает лицо, делает его асимметричным. Помимо этого, отсутствие зубов нарушает жевательную функцию, из-за чего у пациента начинают развиваться заболевания органов ЖКТ.

К счастью, современная медицина позволяет восстановить зубы в короткие сроки, вернув красоту улыбки и здоровье. Имплантация позволяет восполнить недостаток одного, нескольких и даже всех зубов. Для решения такой проблемы рекомендуется обращаться к опытным специалистам. Выбор оптимальной технологии протезирования специалист осуществляет на основании текущего состояния пациента.

Современные методики

В стоматологической клинике импланты зубов могут быть установлены по одной из следующих технологий:

- "Все на 4";

- "Все на 6";

- базальная имплантация.

Перед тем, как приступить к протезированию, специалист осуществляет осмотр пациента, беседует с ним. На основании полученной информации дантист предлагает возможные варианты решения проблемы.

"Все на 4" - особенности способа

Методика "Все на 4" позволяет восстановить зубной ряд в наиболее короткие сроки. Она подходит даже в тех случаях, если пациент утратил все зубы или он страдает развитым пародонтитом. Такой способ подойдет, если ширина костной ткани составляет более 5 мм. Имплантация зубов "Все на 4" имеет такие отличия:

- дантист применяет 4 импланта с мульти-юнит абатментами;

- боковые импланты устанавливаются под углом 45 градусов;

- адаптационный протез может быть установлен уже через 4 часа после операции;

- для получения желаемого результата специалист проводит 3D моделирование.

Для такой имплантации используются лучшие расходные материалы и надежные комплектующие. На сегодняшний день технология "Все на 4" является наиболее быстрым способом обзавестись здоровой улыбкой.

Базальная имплантация

Этот инновационный способ восстановления зубов помогает избежать костной пластики большинству пациентов. Для восстановления зубного ряда дантист внедряет от 8 до 14 имплантов. Фиксация протезов проводится за счет винтового или цементного соединения. Установка временного протеза проводится в день операции или же через несколько суток (в зависимости от текущего состояния). Базальная имплантация проводится при полном или частичном отсутствии зубов. Данная методика подходит для пациентов старше 55 лет.

При восстановлении зубного ряда в сертифицированном центре все клиенты получают гарантию качества и долговечности имплантации.