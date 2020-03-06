Скуловая имплантация в Москве

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До недавнего времени атрофия костной ткани верхней челюсти была причиной невозможности восстановления зубов при помощи имплантов

В наше время ситуация коренным образом поменялась. Такая технология, как скуловая имплантация с применением имплантов Nobel, дала возможность частично или полностью восстанавливать элементы верхнего зубного ряда.

Стоит отметить, что данная технология является относительно новой, но уже проверенной временем. Многим людям была восстановлена улыбка посредством скуловой имплантации. Новые зубные элементы не имеют срока службы. То есть, потребность в проведении дополнительных операций в ротовой полости не появится в будущем.

О сути метода восстановления скуловыми имплантами

Восстановить зубы при наличии атрофии костной ткани в наши дни возможно двумя способами. Первый заключается в долгой и достаточно кропотливой регенерации костной ткани. Данная процедура именуется, как остеопластика. Увы, но восстановить зубной ряд она позволяет лишь на ограниченный отрезок времени. Кроме этого, остеопластика является дорогостоящей процедурой, которая не всем по карману.

Второй способ - это скуловая имплантация, заключающаяся в установлении удлиненных штифтов в костную ткань. Их длина варьирует от 30 до 55 мм. Длина элемента подбирается в каждом отдельно взятом случае индивидуально. Штифты изготавливают из биоинертных материалов. Они не станут причиной аллергии или воспалений.

Скуловая имплантация зубов - показания

Лишь только стоматолог может сказать о том, какой способ восстановления зубных элементов подходит тому или иному пациенту. Основные показания к использованию скуловых протезов Nobel следующие:

- невозможность установки классических имплантов, а также проведения остеопластики;

- пожилой возраст пациента;

- полная атрофия костной ткани;

- дефекты в челюстной области;

- адентия верхней челюсти;

- пародонтоз и пародонтит;

- желание в короткие сроки восстановить полноценную улыбку и функции зубного ряда.

Причины отказаться от скуловой имплантации

Установить скловой имплант не получится при наличии воспалительных процессов в носовых пазухах, при наличии тяжелых хронических заболеваний и при наличии плохой свертываемости крови. Специалисты рекомендуют отказаться от восстановления зубного ряда по данной технологии людям возрастом до 18 лет.

Процедура восстановления зубного ряда при помощи скуловой имплантации

Если врач установил, что лучшим способом восстановления потерянных зубов является установка скуловых имплантов Nobel, то первым делом придется пройти ряд обследований. Они помогут убедиться в наличии или отсутствии противопоказаний для проведения процедуры. Процесс лечения включает в себя и трехмерное компьютерное моделирование. Благодаря ему удается подобрать подходящую длину штифтов. Установка последних осуществляется под анестезией. За все время посетить специалиста придется не более 5 раз. Пациенту не нужно будет брать больничный или даже уходить в отпуск.

Приживаемость и надежность

Восстанавливать зубы при помощи скуловой имплантации зарубежные и отечественные специалисты начали в конце прошлого века. Такая технология обладает высокими показателями приживаемости и надежности. Исследования показали, что в 97% случаях импланты остались пригодными для полноценной эксплуатации даже спустя 15 лет.

Преимущества скуловой имплантации

Если врач рекомендует восстановить зубной ряд при помощи скуловых имплантов Nobel, то можно быть уверенным в том, что результат будет качественным и долговечным. Если кто-то сомневается в этом, то следует рассказать обо всех преимуществ такой технологии восстановления:

- малая травматичность. Установка удлиненных протезов - это малоинвазивная процедура. Восстановительный период короткий, а какие-либо следы от операции удастся обнаружить лишь при детальном осмотре челюсти. Примерно через 3 месяца после операции можно употреблять в пищу абсолютно любые продукты;

- контроль и точность. Перед установкой имплантов проводится 3-моделирование челюсти. Оно позволяет в мельчайших деталях увидеть весь фронт работ, а также добиться качественного результата даже в самых сложных случаях;

- быстрое восстановление зубного ряда. Оценить качество проделанных работ удастся в короткие сроки. Стресс и переживания, если и будут место, то в течение короткого отрезка времени;

- минимальное количество противопоказаний. Лишь 0,2-0,3% пациентам невозможно установить скульные протезы Nobel. Для остальных пациентов такая панацея является верным и правильным способом восстановления полноценной улыбки;

- отсутствие возрастных ограничений. Поставить протезы можно людям любого возраста. В целом возраст не является решающим фактором при установлении возможности или невозможности использования данной технологии регенерации зубов;

- неограниченный срок службы. Многие специалисты дают пожизненную гарантию на данные протезы;

- лучшее соотношение цены и качества. Обычные импланты стоят дешевле, но вот их максимальный срок службы ограничен 10-20 годами;

- омолаживающий эффект. Здоровая улыбка позволяет выглядеть моложе. Человек, у которого зубной ряд восстановлен, чувствует себя увереннее и не сторонится окружающих;

- отсутствие неудобств во время эксплуатации протезов. Человек быстро привыкает к новым элементам в ротовой полости. Примерно через 1-2 месяца он буквально забывает о них.

Минусы технологии

На первом месте ограниченное количество специалистов, которые способны установить скуловые импланты Nobel в соответствии со всеми особенностями технологии. Радует лишь то, что данный недостаток является временным. Примерно через 5-10 лет квалифицированных специалистов станет больше, что приведет к снижению цены процедуры восстановления.

Второй способ - это невозможность регенерации нижнего зубного ряда. Скуловая имплантация ориентирована исключительно на верхнюю челюсть. К недостатку стоит отнести и высокую стоимость лечения. Но, заплатив единожды крупную сумму, пациент избавляется от проблемы раз и навсегда. Вероятность возникновения потребности во внесении корректив в протезы сведена к нулю.

Особенности установки удлиненных штифтов

Удлиненные штифты Nobel устанавливаются под углом в 30-60 градусов. Учитывая их значительную длину, возникает вопрос, касающийся возможного травмирования лицевых нервов и носовых пазух. За них пациент может быть спокоен. Штифт устанавливается на безопасном расстоянии от перечисленных элементов.

Насколько болезненна процедура вживления имплантов

Мысль о том, что протезы ставятся в свод черепа, многих ужасает. Им кажется, что придется испытать сильнейшие боли на пути к восстановлению зубных элементов. В действительности процедура является полностью безболезненной. Все дело в том, что проводится она под лучшей анестезией. Пациент ничего не почувствует, кроме незначительных подергиваний, возникающих в результате различных манипуляций врача в области ротовой полости.

Возможно использование местной или общей анестезии. От второго варианта медицинские специалисты рекомендуют отказаться. Все дело в том, что общая анестезия требует сдачи большого количества анализов. После установки протезов пациент может смело отправляться по своим делам. Рекомендации, которые даст врач, необходимо четко соблюдать. В противном случае не избежать неприятных последствий в виде воспаления челюсти или болезненных ощущений.

Имплантация с удалением разрушенных зубов

Разрушенные зубы никоим образом не являются причиной отказа от установки протезов. Они могут быть удалены непосредственно сразу перед проведением основного лечения. Если в челюсти установлены обычные импланты, то устранять их не нужно.

Заключение

Скуловая имплантация - это действительно надежный и современный способ решения проблем с отсутствующими зубами в верхней части атрофированной челюсти. Конечно же, цена установки протезов Nobel находится на высоком уровне, но стоит понимать, что к лечению придется прибегнуть лишь единожды. То есть, новые зубные элементы будут исправно выполнять возложенную на них роль до конца жизни. Доверить установку имплантов необходимо исключительно опытным специалистам.