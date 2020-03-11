Имплантация зубов в Москве - особенности, виды, как выбрать клинику

12:34

Имплантация зубов требуется для полного восстановления зубного ряда

Такая процедура показана при отсутствии зубов или их разрушения до той степени, когда восстановление невозможно или нецелесообразно. Это единственная процедура, позволяющая восстановить все функции зубов. Поэтому импланты зубов в Москве весьма востребованы.

Имплантация зубов в Москве представляет собой процессуальную услугу, которая заключается в установке штифта, изготовлении коронки и ее закреплении на указанный выше штифт.

Из чего состоит имплант

Представленная процедура проводится в несколько этапов. Необходимо удалить осколки утраченного зуба, вылечить имеющиеся заболевания ротовой поломки. При этом для имплантов используются разнообразные материалы. Однако строение самого импланта во всех случаях очень схоже. Особенности его конструкции следует описать более детально:

- Основой является штифт. Он выполняет функции зубного корня и вкручивается в костную ткань. Штифт выполняется из особого сплава металлов, который обладает нейтральностью и устойчивостью к агрессивным средам. Благодаря таким качествам. Штифты не разрушаются при ношении, они не подвержены образованию ржавчины или механическим повреждениям. При этом особенности сплава позволяют исключить развитие аллергических реакций у пациента;

- Обязательно используется абатмент. Он выполняет роль своеобразного переходника между основой импланта и коронкой. Изделие изготавливается из металлических сплавов или керамики. Однако если устанавливается протез временного типа, такой абатмент может быть выполнен из полимерного сплава;

- Коронка, которая представляет собой верхнюю часть конструкции. Именно она видна и выполняет жевательные и иные функции зуба. Для изготовления коронок применяется керамика, а также полимерные материалы.

При условии оказания качественной услуги и применения надлежащих материалов, импланты способны прослужить на протяжении всей жизни. При этом они совершенно не вызывают дискомфорта при ношении.

Какой материал используется для зубных коронок

Как указано выше, видимой частью импланта, является коронка. Соответственно, к данной части конструкции предъявляются не только функциональные, но и эстетические требования. Современные особенности заключается в том, что коронка должна имитировать естественный цвет зубов и быть максимально незаметной во рту. Поэтому, для их изготовления используют материалы белого цвета. При этом каждый такой материал существенно отличается своими качествами по прочности.

Особенности основных материалов, применяемых для изготовления зубных коронок, следует рассмотреть подробнее:

- Наиболее часто используются керамические коронки. Они выполняются из композитного материала на основе керамики. Преимущества представленных изделий, является их хорошая способность пропускать свет. При этом оттенок в каждом случае подбирается отдельно и зависит от оттенка зубов пациента. качество подбора такого оттенка и его соответствие «родным» зубам зависит от оснащения зуботехнической лаборатории и квалификации специалистов клиники.

Однако при качественном исполнении, керамические коронки станут отличным вариантом. Помимо того, что он очень хорошо повторяет природный цвет зубов, данный материал отличается прочностью. Коронки не деформируются даже при сильных механических нагрузках, не разрушаются со временем. Кроме того, характеризуются устойчивостью к кислотной среде полости рта. Изделия не темнеют от эксплуатационных воздействий и способны прослужить более 20 лет;

- Весьма распространенным видом коронок для имплантов, являются изделия из циркония. Для их изготовления используется диоксид данного металла. Он сочетает в себе все перечисленные выше преимущества и особенности керамических коронок. При этом он отличается более высокими прочностными качествами. Соответственно, циркониевые коронки имеют более продолжительный период службы. Однако они несколько дороже, чем керамические изделия.

- Следует упомянуть металлокерамические коронки. Они были распространены весьма широко 10 и более лет назад. Однако такие изделия продолжают использоваться в современной стоматологии. Такие коронки выполняются из гипоаллергенного металлического сплава. Указанная металлическая основа покрывается несколькими слоями керамического материала.

Подобные изделия отличаются доступной ценой. Вместе с тем, такое преимущество является сомнительным, поскольку коронки имеют низкие эстетические свойства. Так, они не пропускают свет и будут значительно отличаться от естественных зубов. Кроме того, их прочностные характеристики гораздо ниже, чем у керамических или циркониевых коронок.

В современных стоматологических клиниках пациентам смогут предложить все перечисленные виды коронок для имплантов.

Технология «все на четырех»

Стоимость установки имплантов весьма высока. Особенно, если планируется устанавливать циркониевые коронки и требуется предварительная подготовка полости рта. Более того, при отсутствии ряда зубов, стоимость протезирования часто оказывается слишком высокой и пациенты вынуждены отказываться от нее.

Однако решить подобную проблему можно при помощи относительно новой технологии, известной как «все на четырех». Ее особенность заключается в установке нескольких коронок на 4 имплантах. Это особенно важно, если требуется полностью восстановить отсутствующий зубной ряд. Зачастую, технология «все на четырех» становится единственным способом решения проблемы.

Так, для верхнего и нижнего ряда зубов используется по два опорных штифта. Они необходимы для удержания всего ряда коронок. Они представляют собой аналог мостовидного протеза. Однако такие коронки изготавливаются из современных материалов.

Таким образом, пациент оплачивает только за четыре штифта, по два на верхний ряд и по два на нижний зубной ряд. Остальная стоимость услуги по протезированию складывается из цены на коронки. Соответственно, достигается существенная экономия, которая делает процедуру доступной для многих пациентов.

При этом качество не утрачивается. Установленные импланты и коронки отлично служат, позволяют пережевывать пищу, они не влекут образования речевых дефектов и не вызывают какого-либо дискомфорта.

Базальная имплантация

Базальная имплантация представляет собой отдельный вид протезирования зубов. Отличия заключаются в технической стороне решения вопроса восстановления утраченного зубного ряда. Такая имплантация применяется при невозможности установки обычных имплантов. Подобные ситуации связаны с атрофическими изменения костной ткани.

Например, указанные изменения отмечаются при пародонтозе. При этом атрофия костной ткани весьма выражена и приводит к истоньшению такой ткани. Соответственно, кость становится непригодной для удержания штифта импланта. Однако строение челюстного аппарата человека включает базальную кость, расположенную несколько ниже. При этом ее особенностью является то, что она совершенно не подвержена атрофическим изменениям.

Соответственно, для надежного удержания штифта импланта он вкручивается именно в указанную выше базальную кость. Тем самым. Стоматологу удается восстановить зубной ряд даже при атрофии костей.

При этом вместе с представленным методом протезирования применяется наращивание мягких тканей десны, так как они тоже подвергаются атрофии. Поэтому, процедура получается более длительной и сложной. Однако при современном оснащении клинки, такая задача решается за несколько посещений врача.

Необходимо указать, что при базальной имплантации и использовании технологии "все на четырех", применяются такие же коронки, как и для обычного классического протезирования.

Таким образом, выбор той или иной методики имплантации зависит от состояния зубного пациента и его бюджета. Важно понимать, что имплантация зубов в Москве может обойтись чуть дороже. При этом важное значение имеет оснащение клиники, которое в Москве может быть чуть лучше. Необходима способность клиники выполнять качественную диагностику с применением современных методов.

Важно наличие собственной зуботехнической лаборатории, где изготавливаются коронки и иные элементы зубных протезов. Это позволяет не обращаться за услуги в партнерские лаборатории. Соответственно, такая клиника сможет предложить своим пациентам низкие цены.