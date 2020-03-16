Главное преимущество Израиля - медицина?

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При постановке страшного диагноза «рак» не стоит отчаиваться, необходимо обратиться к проверенным врачам в лучшие клиники

Современная медицина не стоит на месте и с каждым годом разрабатываются все новые методики лечения рака. Конечно, полностью победить его пока не удалось, но если диагноз поставлен на ранней стадии, шансы на выздоровление и улучшение качества жизни есть всегда.

Медицина Израиля

Израильская медицина уже давно заслужила признание во всем мире. Исходя из статистики, самый большой процент вылечившихся от рака как раз наблюдается среди пациентов, которые лечились в этой стране. Клиники Израиля имеют современное специальное оборудование, врачи — лучшие специалисты. Специалистов в клиники Израиль приглашает со всего мира. Это действительно настоящие профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт работы и смогли завоевать доверие среди пациентов.

Стоит отметить, что именно в Израиле рак диагностируется на ранних стадиях. Происходит это потому, что семейные терапевты уделяют большое внимание профилактике заболевания, отслеживают пациентов досконально. Если есть предрасположенность к заболеванию, такие пациенты включаются в группу риска и регулярно проходят обследования, сдают все необходимые анализы.

Лечение в Израиле начинается с постановки правильного диагноза. Нередки случаи, когда прибывший пациент из другой страны пациент проходит обследование и его диагноз не подтверждается. В эту страну едут лечиться люди не только из России, но и из других стран — США, западной Европы. Все дело в том, что именно здесь предоставляют качественное лечение по доступной цене, дают возможные гарантии. Стационарное лечение, при учете высокого качества и профессионализма, в Израиле считается самым доступным, по сравнению с другими странами. Например, лечение в Германии обойдется в несколько раз дороже.

Передовые технологии и методики лечения

Помимо современного оборудования, которое есть во всех израильских клиниках, регулярно проводятся исследования, разрабатываются новые технологии лечения рака. Новые технологии проходят клинические испытания. Сейчас в Израиле проводятся испытания новой методики лечения — альфа-терапии. Суть методики заключается во введении в опухоль иглы с альфа-частицами, после на нее воздействуют при помощи радиоактивного излучения.

Таким образом, раковые клетки разрушаются изнутри. На эту методику большие надежны, она считается перспективной и многообещающей. При воздействии альфа-лучей и разрушении раковых клеток, в кровь попадают антигены, которые в значительной степени стимулируют выработку иммунитета против раковых клеток. Альфа-лучи более щадящие, чем гамма-лучи, которые используются для лечения сейчас. Все исследования финансируются из бюджета страна.

Лечение для россиян

Россияне часто отправляются на лечение именно в Израильские клиники. Связано это, прежде всего, с доступностью лечения и качеством. Для въезда в эту страну, не нужна виза, а персонал часто говорит на русском языке, поэтому с общением не возникнет никаких проблем.

Если хотите пройти лечение в Израиле, клиники часто высылают приглашения. Также можно дистанционно проконсультироваться со специалистами. Для консультации необходимо отправить копии медицинских документов. После изучения документов специалист свяжется с пациентом при помощи скайпа.

В Израиле много клиник, которые известны во всем мире и действительно заслужили доверие. Одна из лучших — это клиника в Израиле Ихилов (Сураски). В этой клинике использую современные инновационные методики, которые помогают если не избавиться от опухоли полностью, то значительно улучшают качество жизни.

В израильских клиниках можно пройти лечение следующих заболеваний;

рак легких;

рак молочной железы;

костные опухоли, рак мягких тканей;

опухоль головного мозга.

Профессионалы справляются практически с любым типом рака. В лечении используется радио и химиотерапия, клеточная терапия, медикаментозное лечение. Всегда назначается поддерживающая терапия, в ходе которой проводятся процедуры, устраняющие все возможные побочные эффекты от онкотерапии. Также поддерживающая терапия направлена на устранение болевых симптомов при лечении. Обязательно осуществляется психологическая поддержка не только самих пациентов, но и родственников.

Пациенты в израильских клиниках обычно сопровождаются переводчиками, документы полученные в этой стране потом переводятся на русский язык. Многие клиники обеспечивают пациентом жильем, проживание в которых намного дешевле в чем в гостиницах. Сами клиники имеют максимально комфортабельные условия для лечения.

Преимущества лечения в Израиле

Преимуществ лечения в этой стране действительно много и это не только оптимальное соотношение цен и качества:

профессиональные онкологи;

комплексный подход к лечению;

выбор методики лечения определяется коллегиально;

выбранная методика подтверждается молекулярно и только после этого используется;

обследование опухоли сложное и комплексное, проводится для того, чтобы воздействие осуществлялось именно на раковые клетки, не затрагивая здоровых;

все необходимые препараты для медикаментозного лечения уже есть в наличии, их не придется ждать.

Оборудование в клиниках постоянно обновляется и совершенствуется, внедряются новые технологии для лечения. Некоторые типы рака, которые раньше считались полностью неизлечимыми, сейчас с успехом вылечиваются в израильских клиниках.

Одним из неоспоримых преимуществ лечения в Израиле является то, что подходят к процессу разносторонне. Онкологи тесно сотрудничают с врачами других специализаций, а это в значительной степени увеличивает эффективность лечения в несколько раз. В особо сложных случаях проводятся консилиумы, в которых участвуют лучшие специалисты. О стратегии лечении решения принимаются коллегиально.

Если поставлен страшный диагноз, не стоит опускать руки. Обратившись в клиники Израиля, можно получить качественное лечение и шансы на выздоровление. Огромное количество пациентов говорят о положительных результатах, которые они получили во время лечения в Израиле.