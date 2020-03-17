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Скуловая имплантация не является отдельным методом по восстановлению зубов у человека

Скуловая имплантация - отличное дополнение к уже востребованным протоколам, но большой особенностью является то, что красивую улыбку пациент сможет получить уже через несколько дней и в процессе процедуры не используется костная пластика. После процедуры появится не только красивая улыбка, но и пациент сможет полноценно пережевывать пищу.

Начало такой процедуры идет из восьмидесятых годов и активно набирает популярность и в настоящее время, прибегают к такой имплантации люди, желающие восстановить зубы расположенные на верхней челюсти. Скуловая имплантация в Москве существует уже достаточно давно, поэтому можно найти отзывы довольных пациентов. Процедура уникальна, ведь у нее очень большой процент приживаемости даже не смотря на гнойные воспаления костной ткани у ряда пациентов.

Но существуют и противопоказания:

- заболевания сердца и сосудов;

- плохая свертываемость крови;

- туберкулез (открытая форма);

- алкоголизм;

- наркомания.

Нужно знать, что пациентам которым нет 18 лет скуловая имплантация не производится, так как у них происходит формирование костной ткани.

Импланты вживляют в атрофированную область в жевательной зоне, внедряются они под наклоном. Особое внедрение позволяет врачу работать безопасно и не нанести травму носовым пазухам и не затронуть лицевой нерв, также это позволяет задействовать больше площади костной ткани, а это необходимо для качественного крепления. Места крепления - скуловые кости.

Модели скуловых имплантов очень длинные и наводят страх практически на всех пациентов, ведь внедряются они в своды черепа, но если почитать отзывы людей, которые прошли через процедуру, то можно понять, что процедура полностью не причиняет боль, так как боль блокирует современная анестезия.

Не всем подходят классические методы анестезии, поэтому часто используется газ ксеноном, человек полностью находится в сознании, но не испытывает ни боли, ни страха, организм находится полностью расслабленном состоянии, а после завершения процедуры сможет вести диалог, ходить и полностью воспринимать информацию. Но бывает такие случаи, когда необходим наркоз, его на практике также применяют.

Все производителя скуловых имплантов дают пожизненную гарантию на свои модели, при квалифицированной установке и квалифицированным специалистом удлиненные корни будут до конца жизни, но вот сами протезы менять придется, меняют их по мере износа, кто-то обращается в клинику уже через 5 лет, а кто-то через 20. Это зависит от материала самого протеза, специалисты рекомендуют выбирать протез из керамокомпозита, такой материал считается достаточно прочным.

К скуловой имплантации нужно подойти серьезно, найти хорошего специалиста, пройти медицинское обследование и сделать компьютерную томографию, после завершения самой процедуры начнется реабилитационный период, в период реабилитации необходимо добросовестно выполнять все рекомендации специалиста.

