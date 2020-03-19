Чем лечить грибок ногтей?

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У представленных лекарств имеются противопоказания

Средста для снятия пораженного ногтя

Ногтевит

Безопасная формула, без причинения вреда здоровью. Безболезненное снятие зараженного ногтя. Не относится к лекарственным препаратам. Отличная альтернатива хирургическому методу лечения. В составе: эфирное масло чайного дерева (отличный антисептик), стеариновая кислота, мочевина и др. способствуют эффективному удалению пораженного ногтя, отрастанию нового.

Ногтимицин - аналог Ногтевита

Данный крем применяют в комплексном лечении. Назначается при размягчении и снятии пораженного ногтя. В состав входят натуральные компоненты: гидрогенизированное касторовое масло, вода, карбамид, метилизотиазолинон, воск эмульсионный, воск пчелиный, масло кукурузное, масло лаванды, мяты, кайепута, моностеарат глицерина, пропиленгликоль, стеариновая и салициловая кислота, децилен гликоль.

Противогрибковые таблетки

Если вирус зашел уже слишком далеко и продолжает свое развитие, необходимы лекарства системного действия, для внутреннего применения.

У представленных лекарств имеются противопоказания: запрещено принимать детям; людям с заболеваниями печени и почек; несовместимы с некоторыми лекарствами.

Применимые пероральные препараты для лечения грибка ногтей

- Флуконазол (аналоги: Дифлюкан; Микосист; Флюкостат; Форкан; Микомакс).

- Кетоконазол – Низорал, Фунгавис, Итраконазол.

- Орунгал (его аналоги - Румикоз, Кандитрал, Итразол, Ирунин при лечении грибка ногтей на ногах).

- Тербинафин

- Ламизил. (аналоги: Онихон, Тербинафин, Фунготербин, Тербизил, Экзифин)

Наружные препараты для лечения грибка ногтей на ногах. Крема. Спреи. Мази

- Действующее вещество Сертоконазол: Залаин крем

- Действующее вещество Нафтифин: Экзодерил крем

- Действующее вещество Кетоконазол: Низорал крем, Микозорал мазь

- Действующее вещество Оксиконазол: Мифунгар крем

- Действующее вещество Хлорнитрофенол: Нитрофунгин



Крема

- Ламизил.

- Тербизил.

- Атифин.

- Экзифин.

Вылечить запущенный грибок ногтей сложно, но реально. Комплексная терапия эффективно справляется с этим сложным инфекционным заболеванием. Если врачом назначен курс лечения, необходимо соблюдать все рекомендации. После лечения следует еще раз сдать анализы. Это позволит удостовериться, что ни одной споры не осталось и вы полностью здоровы! После медикаментозного лечения могут наблюдаться раздражение и сухость. Не паникуйте, это естественная реакция на используемые средства. Рекомендуем, первое время после восстановления еще наблюдаться у специалиста. И периодически сдавать соскобы на чистоту.

Перед применением любых препаратов настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам