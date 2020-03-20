Профилактика коронавируса. Как не заразиться во время пандемии?

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Пандемия нового вируса пугает многих, и сейчас как никогда актуален вопрос: «Как защититься от коронавируса?»

Чтобы максимально честно и правильно ответить на этот вопрос, Joy-Pup собрал всю известную информацию из официальных источников и объединил их в один большой список рекомендаций и профилактических мер.

Как подготовиться к карантину, что купить для профилактики, какие маски подходят и что какие дополнительные меры принимать в случае заболевания, подробно описали наши партнёры Joy-pup.com. А мы расскажем

Профилактика коронавируса

Мытье рук

Первое и самое главное, о чем нам говорили еще родители – мойте руки с мылом. И делайте это как можно чаще. Почему? Диаметр ячейки вируса - 400-500 нм и на металлических и тканевых поверхностях он может сохранятся до 12 часов. Поэтому, находясь на улице не касайтесь руками рта, носа и глаз, чтобы предотвратить попадание и распространения вируса по слизистой. После – используйте дезинфицирующие средства или обильное мытье рук.

Жидкость

Один из симптомов коронавируса – сухость. Попадая в организм, вирус сушит слизистую и создается ощущение, будто в носу и горле все пересохло. Чтобы предотвратить попадание и распространение – пейте больше горячей воды и увлажняйте слизистую оболочку носа (через каждые 15-30 минут делайте глоток воды и сбрызгивайте носоглотку солевым раствором). Это не лекарство, но отличная мера профилактики.

Больше бывайте на солнце

Это не значит, что нужно выходить в парк, собираться толпами и гулять по улице. Солнечный свет и тепло в доме помогут убить вирус, который попал на руки или одежду. COVID-19 погибает при воздействии температуры (26-28 градусов).

Маска

Важно! Если масок нет в апеках, можно сделать медицинскую маску своими руками.

Так как диаметр клеток довольной большой, то маска может отфильтровать воздух и предотвратить попадание вируса в дыхательные пути. Но, постоянное ношение не поможет. По правилам, медицинскую маску /респиратор нужно менять каждые 2-3 часа. Если вы выходите прогуляться на улицу, где нет большого скопления людей и находитесь от них на расстоянии более 1 метра, маска бесполезна, только расходуете материал, а толку он нее нет. Но, если вы планируете посетить супермаркет или другие места, где есть много людей (но не более 2-3 часов), тогда этот вариант приемлем.

Устраняем вирус с одежды. Как мы уже говорили выше, COVID-19 может оставаться на одежде более 12 часов и этого времени достаточно, чтобы распространить болезнь. Но, ее можно устранить и поможет в этом стиральная машинка и солнце. Главное условие – стирать при температуре не меньше 30 градусов (чем больше, тем лучше). Но, есть одежда, которая требует более щадящего режима. В этой ситуации следует сушить одежду на солнце в течение нескольких часов.

Симптомы коронавируса

Как только вирус попадает в организм, первыми симптомами является сухость глотки. В течение 3-5 дней, кажется, будто во рту все пересохло и симптом этот сравним с симптомом ангины.

Далее с носовой жидкостью вирус попадает в трахею, вызывая грубый кашель. Эти симптомы могут длиться до 7 дней. При этом поднимается температура. Какая она – зависит от вашего организма. Не сбивайте ее до последнего, пока не будете чувствовать себя совсем плохо или пока она не будет превышать 39 градусов. Температура помогает в борьбе с вирусами и есть высокая вероятность, что ваш организм с ней справится.

Когда заболевание перетекает в легкие (вызывая пневмонию), заболевший ощущает затрудненность дыхания. В запущенных случаях требуется искусственное вентилирование. На начальных этапах врачи рекомендуют ингаляции горячим паром.

Что касается заложенности носа. Если у вас насморк – это не коронавирус. При этом заболевании появляется ощущение, будто у вас высохла слизистая оболочка.

В любом случае, если у вас появились подозрения, обратитесь к врачу.