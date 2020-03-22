Ортопедические товары - все для здоровья суставов и позвоночника

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Ортопедические товары принесут пользу здоровью, если вы будете приобретать изделия от ведущих производителей

Ортопедические матрасы, обувь, стельки, корсеты и бандажи – все помогает поддерживать состояние здоровья опорно-двигательного аппарата, улучшая не только самочувствие, но и настроение. Ознакомиться с полным спектром ортопедических товаров можно на сайте https://orteka.ru/catalog/, компания выводит на рынок отечественные и зарубежные товары от положительно зарекомендовавших производителей.

Виды ортопедических товаров

В зависимости от назначения и способа использования ортопедические товары можно разделить на следующие группы:

- Матрасы и подушки. Обеспечивают правильную поддержку тела во время ночного или дневного сна. Способствуют снижению мышечного тонуса и нейтрализуют боль в спине. Такие изделия выпускаются в различных типоразмерах. В качестве наполнителя, как правило, выступают синтетические материалы нового поколения.

- Обувь и стельки. Предназначены для ежедневного использования. Стельки или ортопедическая обувь помогают избавиться от таких проблем, как тяжесть, усталость в ногах. Прочная, но гибкая подошва или обычные ортопедические стельки способны в несколько раз снизить ударную нагрузку на стопы во время ходьбы. Товары этой группы рекомендованы людям, страдающим вальгусной деформацией, а также тем, кто много времени проводит на ногах.

- Корректоры осанки и корсеты. Способствуют поддержанию мышц в тонусе. Перед тем как покупать корректор или корсет рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, который поможет подобрать оптимальную модель, в зависимости от состояния здоровья пациента.

- Тейпы, бандажи и ортезы. Используются при растяжении связок. Их рекомендуется носить людям во время реабилитационного периода после лечения суставов и отделов опорно-двигательного аппарата. Отдельного внимания заслуживают специальные бандажи для беременных, поддерживающие матку женщины в правильном положении.

- Компрессионное белье – эффективное средство в борьбе с варикозным расширением вен.

Также к категории ортопедических товаров относятся массажеры и тренажеры и прочие средств, которые можно приобрести в аптеках и специализированных магазинах.

Обратите внимание: ортопедические товары действительно принесут пользу здоровью, при условии, что вы будете приобретать изделия от ведущих производителей, прислушиваясь к мнению вашего лечащего врача.