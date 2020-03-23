Пояса для спины: виды и рекомендации по использованию

19:16

Позвоночный столб – основа костного каркаса человека, на которую приходится большая часть нагрузок разного рода происхождения

Регулярная сбалансированная физическая нагрузка укрепляет организм, ненормированная, в свою очередь, оказывает негативное влияние на позвоночник и мышечный каркас спины.

Пояса для спины разработаны специально для облегчения болевых ощущений во время работы или занятий спортом. Терапевтический эффект основан на том, что ортопедическое изделие способствует укреплению мышечного и костного каркаса организма человека, а также принимает участие в рациональном распределении нагрузок.

Бандаж для позвоночника будет незаменим при физических нагрузках, поскольку он обеспечивает поддержку в анатомическом положении структурным составляющим позвоночного столба. Данный эффект минимизирует риск развития смещения позвонков, развития межпозвоночных грыж.

Показания к применению

Пояс для позвоночника оказывает терапевтическое и профилактическое действие. Список клинических ситуаций, в которых использование бандажей для спины является необходимым, весьма обширен.

Специалисты выделили основные:

• терапия деформаций формы позвоночного столба (сколиоз, лордоз, кифоз);

• реабилитация в послеоперационный период;

• поддержание стабильного положения позвоночника;

• профилактическая мера в период ненормированных физических нагрузок.

Терпеть алгии в позвоночном столбе нельзя, поскольку это является тревожным звоночком о наличии серьезных проблем. Своевременная диагностика способствуют минимизировать возможные деструктивные процессы в костно-мышечном аппарате спины.

Назначать вид пояса для спины должен врач, основываясь на данных первичного и вторичного осмотра. Неправильно подобранный бандаж не будет оказывать необходимое поддерживающее действие на позвоночник.

Видовое разнообразие

Прежде, чем купить бандаж для спины, стоит разобраться в видовых отличиях продукции данного класса. В основу деления на виды положено отличие в степени жесткости изделия.

Специалисты выделяют три типа поясов для спины в зависимости от степени жесткости:

• мягкий – рекомендован для использования в профилактических целях. Пояса данного вида не имеют укрепляющих вставок в конструкции. Профилактический эффект основан на улучшении циркуляции крови и лимфы, поддержанию спины во время занятий спортом;

• полужесткий – применяется для выполнения физической работы с перенесением тяжелых предметов или во время длительного пребывания в одном положении (сидя за рулем). Конструкция бандажа усиливается специальными ребрами жесткости, вставками и застежками. Пояса данного вида применяются также в терапии позвоночных грыж, поскольку они защищают поврежденные участки позвоночного столба от резких движений;

• жесткий – используется в случае надежной фиксации позвоночника. Применяется в послеоперационный период.

Рекомендации по использованию

Как носить бандаж для спины? Назначить необходимое время использования пояса должен лечащий врач.

Существует несколько основных правил ношения ортопедических изделий из трикотажа:

• не рекомендуется надевать пояс на нагое тело. Между изделием и кожей должна быть тканевая прослойка (майка из натуральных тканей отлично подойдет в данном случае);

• в первые дни эксплуатации бандажа не нужно переусердствовать. Пояс надевается на 20-25 минут, ежедневно увеличивая период использования на 5 минут;

• максимальное время ношения не должно превышать 6 часов в сутки;

• во время отдыха и сна пояс необходимо снимать;

• для оказания максимального терапевтического и профилактического эффекта внимательно ознакомьтесь с правилами надевания пояса.

Где купить?

Приобрести пояс для спины можно в сети салонов ортопедической продукции Ortocomfort.ua. Магазин уже не первый год занимается реализацией сертифицированных товаров медицинского характера. Специалисты рекомендуют покупать ортопедические изделия именно в специализированных магазинах, поскольку они гарантируют качество.

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