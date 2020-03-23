Пояса для спины: виды и рекомендации по использованию
Регулярная сбалансированная физическая нагрузка укрепляет организм, ненормированная, в свою очередь, оказывает негативное влияние на позвоночник и мышечный каркас спины.
Пояса для спины разработаны специально для облегчения болевых ощущений во время работы или занятий спортом. Терапевтический эффект основан на том, что ортопедическое изделие способствует укреплению мышечного и костного каркаса организма человека, а также принимает участие в рациональном распределении нагрузок.
Бандаж для позвоночника будет незаменим при физических нагрузках, поскольку он обеспечивает поддержку в анатомическом положении структурным составляющим позвоночного столба. Данный эффект минимизирует риск развития смещения позвонков, развития межпозвоночных грыж.
Показания к применению
Пояс для позвоночника оказывает терапевтическое и профилактическое действие. Список клинических ситуаций, в которых использование бандажей для спины является необходимым, весьма обширен.
Специалисты выделили основные:
• терапия деформаций формы позвоночного столба (сколиоз, лордоз, кифоз);
• реабилитация в послеоперационный период;
• поддержание стабильного положения позвоночника;
• профилактическая мера в период ненормированных физических нагрузок.
Терпеть алгии в позвоночном столбе нельзя, поскольку это является тревожным звоночком о наличии серьезных проблем. Своевременная диагностика способствуют минимизировать возможные деструктивные процессы в костно-мышечном аппарате спины.
Назначать вид пояса для спины должен врач, основываясь на данных первичного и вторичного осмотра. Неправильно подобранный бандаж не будет оказывать необходимое поддерживающее действие на позвоночник.
Видовое разнообразие
Прежде, чем купить бандаж для спины, стоит разобраться в видовых отличиях продукции данного класса. В основу деления на виды положено отличие в степени жесткости изделия.
Специалисты выделяют три типа поясов для спины в зависимости от степени жесткости:
• мягкий – рекомендован для использования в профилактических целях. Пояса данного вида не имеют укрепляющих вставок в конструкции. Профилактический эффект основан на улучшении циркуляции крови и лимфы, поддержанию спины во время занятий спортом;
• полужесткий – применяется для выполнения физической работы с перенесением тяжелых предметов или во время длительного пребывания в одном положении (сидя за рулем). Конструкция бандажа усиливается специальными ребрами жесткости, вставками и застежками. Пояса данного вида применяются также в терапии позвоночных грыж, поскольку они защищают поврежденные участки позвоночного столба от резких движений;
• жесткий – используется в случае надежной фиксации позвоночника. Применяется в послеоперационный период.
Рекомендации по использованию
Как носить бандаж для спины? Назначить необходимое время использования пояса должен лечащий врач.
Существует несколько основных правил ношения ортопедических изделий из трикотажа:
• не рекомендуется надевать пояс на нагое тело. Между изделием и кожей должна быть тканевая прослойка (майка из натуральных тканей отлично подойдет в данном случае);
• в первые дни эксплуатации бандажа не нужно переусердствовать. Пояс надевается на 20-25 минут, ежедневно увеличивая период использования на 5 минут;
• максимальное время ношения не должно превышать 6 часов в сутки;
• во время отдыха и сна пояс необходимо снимать;
• для оказания максимального терапевтического и профилактического эффекта внимательно ознакомьтесь с правилами надевания пояса.
Где купить?
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