Леонид Рошаль: «Нам нужно спокойно пройти по острию ножа»

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Если оценивать в целом то, что сегодня происходит, — это практически репетиция бактериологической войны и готовности человечества к ней

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Самое страшное — это паника. По сравнению с другими странами Европы и Азии ситуация с коронавирусом в России сегодня не является столь критичной. И по числу заболевших, и по числу умерших показатели в России далеко не самые плохие в мире. Даже если учесть определенную гиподиагностику.

Превентивные меры сработали. Но опять, в который раз Россию проверяют на прочность. Да плюс к этому — цены на нефть и падение рубля.

Нужно признать, что некоторые средства массовой информации доводят народ до сумасшествия. Все остальные проблемы жизни страны фактически исчезли из информационного поля. И интернет, и теле- и радиоканалы соревнуются: кто больше и кто громче. С этого начинают, как со сводки о боевых действиях во время войны, и этим заканчивают. При этом очевидно, что не все СМИ поддаются панике и соблазну сообщить о псевдосенсациях.

Поэтому следует доверять лишь тем, кто дает проверенную, достоверную информацию. А от тех, кто распространяет страшилки, даже не проверяя источник информации и его надежность, надо бежать. Разные непроверенные пугающие слухи поражают воображение и не всегда находят достойный отпор со стороны государства.

И это не только у нас в стране. Это просто мировая шизофрения. Показывают пустые полки магазинов во Франции, Италии, США, Израиле и в других странах. Клюнули на это и в некоторых регионах России. Причем в основном в Москве. Мы считаем, что хватит пугать народ.

Этот вирус действительно не знает границ. Но человечество должно переболеть этим вирусом, как в свое время переболело проказой, чумой, различными формами гриппа и другими формами коронавируса. В целом следует отметить, что контагиозность этого вида коронавируса ненамного уступает гриппу, а показатели смертности ниже, чем при эпидемиях других форм коронавируса. Ясно, что невнимательно относиться к распространению настоящего коронавируса не стоит. Но паника вокруг него раздута, особенно если система здравоохранения работает хорошо, и общество организовано.

Есть вопросы и о времени возникновения этой формы коронавируса, так как не изучено наличие антител к нему у человека до настоящей вспышки. Нам следует разобраться и в ложноположительных и ложноотрицательных результатах анализов, а также в условиях изоляции в стационарах контагиозных больных без признаков заболевания и с неподтвержденным диагнозом.

Разобраться, правильна ли наша тенденция к возможному закрытию предприятий, отправке тысяч людей в оплачиваемые отпуска, особенно на предприятиях с непрерывным циклом работы. При этом мы понимаем, что отпуска не могут быть очень продолжительными. Необходимо соизмерять наши шаги с последствиями для экономики страны и условий жизни каждого конкретного человека.

Нас волнует судьба сотен тысяч или даже миллионов работников, если они останутся на улице без средств к существованию в случае тотального карантина, в результате закрытия или разорения мелких и крупных предприятий. Нам важно не допустить остановки производств. Возможные политические и экономические издержки от этого уже понятны всем сейчас.

Мы убеждены, что все предприятия закрывать на карантин не нужно — при условии проведения медосмотров по приходе на работу, полной изоляции заболевших и контактирующих, обращая особое внимание на лиц пожилого возраста.

Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция.

Полностью избавиться от этого вируса сегодня невозможно. Тотальное прекращение перевозки товаров железнодорожным транспортом, грузового авиасообщения — это полный паралич и гибель страны с более тяжелыми последствиями, чем от этого вируса. Лишь в самом крайнем случае можно говорить о прекращении работы пассажирского транспорта, метро — но и такие меры нужно тщательно взвесить.

Международные железнодорожные и автомобильные перевозки товаров прекращать не следует. Производственную кооперацию как внутри страны, так и с зарубежными странами следует восстановить. И чем быстрее, тем лучше. Нужно действительно поддержать опыт работы в этом направлении и Москвы, и Московской области.

Конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет. Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих.

Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа.

То, что нужно беречься от людей, имеющих признаки респираторного заболевания, беречь друг друга, избегать больших компаний, зря не болтаться по улицам, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть, категорически не ходить на работу, в общественные места и в поликлиники при появлении первых признаков любого респираторного заболевания, — уже ясно всем и должно быть жестким правилом.

Поликлиники и предприятия — не для больных с респираторными заболеваниями. При появлении признаков респираторного заболевания можно дистанционно посоветоваться с созданными call-центрами или вызвать медицинского работника на дом. Если вы хотите использовать лифт и понимаете, что рядом стоит больной человек, не садитесь вместе с ним. Остерегайтесь кашляющих и чихающих в любом транспорте. И они должны быть в масках.

В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно. Но нужно, чтобы они были в достатке в магазинах и аптеках. Хорошо использовать ультрафиолетовое облучение помещений, но следует при этом выходить из комнаты и беречь глаза.

Спокойная отправка в Италию наших военных медиков на четырнадцати самолетах еще раз демонстрирует, что запас прочности у нас есть, и еще не все резервы использованы.

То, что произошло в Италии, — это особенность характера итальянцев и отсутствие соблюдения элементарных санитарно-гигиенических правил. Конечно, играет значение и плотность населения на севере страны, и возрастной состав.

Но главное, с нашей точки зрения, это крах хваленой системы здравоохранения, с отсутствием возможности госпитализации в инфекционные больницы, полным провалом системы интенсивной терапии и реанимации при массовом поступлении больных, отсутствием достаточного числа аппаратов искусственной вентиляции и мембранной оксигенации и самое важное — кадровым коллапсом. Почти 30 процентов врачей в этом регионе Италии оказались инфицированными! В результате — беспрецедентное решение: больных старшего возраста вообще не реанимировать. Цифры умерших доходили до 800-900 в день. Не хватает коек, не хватает кадров, не хватает оборудования. Медики в Италии работают на износ.

Та же ситуация в Испании. Уже догоняют их США. Германия оказалась более организована, несмотря на большое число инфицированных, показатель смертности — наименьший по сравнению с Италией, Францией и Испанией. Немцы благодарят своих медиков.

Я был поражен и Китаем, в котором на высоком уровне система химической и биологической безопасности, основанная на опыте Советского Союза. Очаг был по-настоящему локализован, при этом в целом промышленность страны, не связанная с зарубежными поставками, сохранена. И, конечно, вызывает восхищение строительство и ввод в эксплуатацию буквально за неделю тысячекоечного госпиталя. У нас от начала строительства одного ФАПа до введения его в строй проходит иногда два года, да еще с совершенно необъяснимой разницей в цене.

И в целом нужно внимательно посмотреть на опыт Швеции, которая заняла умеренную позицию, вплоть до того, что не закрывает школы.

Домашний карантин для семьи — хорошо с эпидемиологической точки зрения, но он не может быть вечным. Кроме того, совсем не просто просидеть неделю-две на карантине или в отпуске дома. Народу нужно немедленно дать советы, что конкретно они могут делать, а что нет, чем заполнять свой досуг. Водкой? Думаю, что средствам массовой информации, и прежде всего телевидению, следует пересмотреть свои программы. Чем будет заполнено это время? Человек на две недели заперт дома и не заболел, а затем вышел на улицу, где он может моментально получить инфекцию. И что тогда?

Если оценивать в целом то, что сегодня происходит, — это практически репетиция бактериологической войны и готовности человечества к ней. Конечно, эта форма коронавируса застала человечество врасплох. Дефицит масок, специальных костюмов, обеззараживающих средств, специфической лекарственной терапии и много другого — это мировая проблема.

Но и у нас в стране достаточно проблем и других, в том числе и чисто медицинских. Я повторяю, что мы пока сработали хорошо. Конечно, помогают огромные территории и сравнительно низкая плотность населения. Но все равно это для нас первый серьезный звоночек. И мы должны широко посмотреть на систему здравоохранения и, главное, как она будет работать в чрезвычайных ситуациях.

Убежден, что организацией здравоохранения не должны руководить и заниматься специалисты Министерства финансов и экономисты. Мы, медики, должны представить им истинную потребность российского здравоохранения для оказания медицинской помощи в различных чрезвычайных ситуациях, включая и биологическую, и химическую, и атомную войны, а их дело — профинансировать все.

В связи с этим проведенная в последние годы оптимизация здравоохранения не выдерживает никакой критики. Это относится к резкому сокращению коечного фонда и кадрового состава, включая отсутствие четко обоснованной государственной программы ликвидации кадрового дефицита в ближайшее время, как в целом, так и по отдельным специальностям.

Мы не знаем, в какой точке страны и что может произойти, поэтому общий уровень состояния здравоохранения в стране должен быть высоким. Неправильно, когда в чрезвычайных ситуациях наиболее тяжелых больных переводят в основном в Москву. А если Москва будет выведена из строя, что тогда делать?

По нашему мнению, все региональное здравоохранение страны должно быть способно оказать любую медицинскую помощь.

Пересмотреть нужно и систему гражданской обороны. Мы должны жить в условиях разумной достаточности, учитывая возможность возникновения перечисленных выше чрезвычайных ситуаций и по коечному фонду, и по кадровому составу, и по оборудованию, и по медикаментозному и сопутствующему обеспечению.

Поэтому необходимо в самое ближайшее время пересмотреть финансирование здравоохранения, пересмотреть расчеты коечного фонда, кадрового состава и многого другого.

Ни один больной с тяжелой пневмонией в стране не должен умирать из-за отсутствия использования системы мембранной оксигенации, которая берет на себя функцию легких. Этот короткий промежуток времени еще раз показал, что выше здоровья человека ничего нет.

Я был поражен, когда увидел, как жители Италии, Франции, Испании и Израиля аплодируют своим медикам, а полицейские гудят в знак благодарности. И мы должны аплодировать нашим медикам. Они на передовой и с огромным риском для жизни пошли на борьбу с инфекцией, иногда не имея всей необходимой защиты. И я благодарю ОНФ за организованный марафон "Спасибо врачам".

Объем работы медиков по вызову на дом и в стационарах, поруганных в сетях и низведенных ниже плинтуса, в том числе следственными органами в нашей стране и судебной системой, возрос более чем в два раза. Значительно увеличилось число вызовов на дом. Были привлечены к работе ординаторы. Медики встали на передний край борьбы, иногда без должной экипировки, с огромным риском оказаться зараженными. Как Матросовы. И я не знаю ни одного случая отказа от работы.

Нам еще много предстоит потрудиться, и выводы мы должны сделать не откладывая в долгий ящик. А аплодировать и сказать спасибо российским медикам можно уже сегодня.

Автор: Леонид Рошаль

