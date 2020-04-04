Что такое коронавирус

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Коронавирус 2019-nCoV - это вирус, принадлежащий к семейству коронавирусов (coronaviridae).

Коронавирусы встречаются у животных и вызывают у них различные заболевания дыхательной и пищеварительной системы, многие инфекции протекают также бессимптомно. В настоящее время каждое государство предпринимает особенные усилия для ограничения распространения вируса. В случае человека, коронавирус является серьезной проблемой.

Особенности вируса

Эти вирусы часто мутируют и обладают большой способностью заражать новые виды. Все известные до сих пор коронавирусы, вызывающие инфекции у людей, являются вирусами, которые вызывают респираторные симптомы, очень редко со стороны других систем и органов. К 2019 году было обнаружено 6 вирусов, вызывающих инфекции у людей. В настоящее время в мире бушует коронавирус в самом сложном его виде. Что известно о болезни:

1. Раньше болезнь не имела названия, и использовались термины типа” болезнь, вызванная коронавирусом или болезнь от коронавирусной инфекции.

2. Название COVID-19 было объявлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и действует официально.

3. Разница между коронавирусом и COVID-19 заключается в том, что коронавирус является возбудителем заболевания, а COVID-19-это болезнь, которая является синдромом, вызванных симптомами.

При обнаружении первых симптомов рекомендуется незамедлительно обращаться в больницу. В современных реалиях изоляция является единственным способом прекратить распространение вируса. Врачи, уже выявили ряд симптомов, которыми сопровождается заболевание:

- лихорадка,

- кашель (довольно сухой),

- удушье.

Кроме того, часто возникали также мышечные боли, реже спутанность сознания, головная боль, боль в горле. Диарея наблюдалась только у 2-3% больных. Симптомы обычно появлялись между 2 и 14 днем после заражения. Рекомендуется всем, у кого есть возможность пройти тест на коронавирус.

Что нужно знать

Первоначально симптомы мягкие, их тяжесть возрастает с течением времени. Течение инфекций COVID-19 варьируется: от бессимптомного легкого респираторного заболевания (похожего на простуду) до тяжелой пневмонии с острым респираторным синдромом или полиорганной недостаточностью. Есть много людей, у которых есть COVID-19, но они не нуждаются в лечении, и болезнь проходит сама по себе. Но примерно 1 из 6 человек имеют более тяжелое течение болезни, проблемы с дыханием и нуждаются в медицинской помощи. При появлении каких-либо симптомов не занимайтесь самолечением и немедленно вызовите врача