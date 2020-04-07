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Корневая обработка зубов под микроскопом является одним из современных стоматологических методов

На самом деле существуют определенные показания, при которых используется именно эта методика. Как проводится лечение зубов под микроскопом в москве можно узнать у стоматолога, с которым вы будете консультироваться. Самое важное в этой ситуации — это обратиться в правильную клинику, где вам гарантируют соответствующий результат

Особенности процедуры

На самом деле микроскоп очень сильно помогает в лечении зубов. Вы можете самостоятельно в этом убедиться просто, прочитав отзывы пациентов. После такой процедуры снижается на 50 процентов риск потери зуба. В чем преимущество процедуры:

1. При лечении таким способом, стоматолог может с легкостью обрабатывать каналы даже самых мелких размеров.

2. Исключается риск потери больного зуба.

3. Можно выполнить самые сложные действия.

Стоматология стремительно развивается и сегодня представляет действительно уникальную индустрию. Процедура лечения под микроскопом проходит безболезненно. Еще и потому что врач контролирует весь процесс вмешательства. Корневая обработка зубов требует контроля за всеми, даже самыми мелкими каналами, ведь оставшийся материал может вызвать воспалительные процессы.

При отсутствии микроскопа, многие стоматологи отказываются лечить зубы и просто предлагают удаление. Это действительно отличное решение, если в клинике есть такая услуга. Во многом требуется также прохождение специального медицинского обследования и подготовка пациента. Нужно относиться к здоровью зубов со всей ответственностью.

Использование микроскопов в стоматологии

В настоящее время микроскоп одним из самых эффективных способов лечения зубов. Огромное количество стоматологов используют такое оборудование в обязательном порядке. Это помогает точно выполнить резекцию кончиков корней зубов, осмотреть и пересмотреть после операционные раны или найти сломанные фрагменты зубов во время хирургических процедур.

Микроскоп также является незаменимой помощью в консервативной стоматологии, при лечении кариеса – его можно точно диагностировать и очищать зуб таким образом, чтобы предотвратить чрезмерное удаление здоровых тканей.

Стоимость процедуры довольно велика, но результат вас впечатлит. Любые процедуры под микроскопом безболезненны, так как они выполняются стандартно под местной анестезией.