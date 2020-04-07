За сутки в России выявлено 1154 новых заболевших COVID-19

12:01

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

На сегодняшний день общее число инфицированных выросло до 7497, заболевшие есть в 81 регионе РФ.

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. Таким образом общее количество случаев в столице составило 5181.

Общее число жертв заболевания по стране достигло 58. За последние сутки умерли 11 человек.

Поправились 88 человек, из них 16 в Москве, всего же после перенесенного коронавируса выписано 494 человека.

Отмечается, что среди новых заразившихся коронавирусом в России дети и старики составляют менее четверти. Почти половина заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет (47,5 процента). Еще 34 процента — россияне моложе 65 лет. Среди зараженных — 4 процента детей, а также 5 процентов стариков старше 80 лет. Люди в возрасте от 65 лет составляют 14,5 процента от общего числа заразившихся в последние сутки россиян.

В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.