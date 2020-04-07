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За сутки в России выявлено 1154 новых заболевших COVID-19

12:01 7.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

На сегодняшний день общее число инфицированных выросло до 7497, заболевшие есть в 81 регионе РФ.

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. Таким образом общее количество случаев в столице составило 5181.

Общее число жертв заболевания по стране достигло 58. За последние сутки умерли 11 человек.

Поправились 88 человек, из них 16 в Москве, всего же после перенесенного коронавируса выписано 494 человека.

Отмечается, что среди новых заразившихся коронавирусом в России дети и старики составляют менее четверти. Почти половина заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет (47,5 процента). Еще 34 процента — россияне моложе 65 лет. Среди зараженных — 4 процента детей, а также 5 процентов стариков старше 80 лет. Люди в возрасте от 65 лет составляют 14,5 процента от общего числа заразившихся в последние сутки россиян.

В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 17:13
Гость: stalker

За счет казны у нас ничего не лечится. Забудьте. Средства ФОМС формируются за счет страховых взносов работодателей. Все тесты на коронавирус у нас платные. Средства защиты люди за свой счет покупают. Лекарства тоже. Где вы тут казну увидели ? Да государство у нас удавится выделить средства на эти цели.
07.04.2020, 16:25
Гость: Нахум-алимпиавич

В то время как в России создается такая непростая ситуация с короовирусом ,
бесовестные завсегдатаи национал-социалистского сайта »Русская весна» глумятся над жертвами других стран и высмеивают их.Создается впечатление, что этим подонкам можно все.Не говорю уже о постоянной антисемитской составляющей этого омерзительного т.н »сайта».Власть предержащих закрывает глаза на публикации в этой клоаке.Детям читать это безобразие нельзя по постоянной публикации постов порнографического свойства.Создается впкчатление что большинство лимитрофов гнездящихся на ветках данного издания,
озабочены тем что у людей ниже пояса.Позор.
07.04.2020, 15:31
Гость: Весёлый доктор

-Ещё как!
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