Как выявить и побороть рак легких на ранней стадии?
Метастазы не появляются из ниоткуда, их образование, размножение и развитие занимает внушительное количество времени.
Как правило, уже на первых этапах протекания болезни появляются ярко-выраженные симптомы. К сожалению, большинство людей упорно игнорируют проявление чувств дискомфорта, допуская развития тяжелых стадий онкологии.
Группа риска и симптомы
Существует несколько категорий людей, которые сильнее подвержены образованию метастаз в легких, а потому должны внимательнее отнестись к поиску следующих признаков болезни:
- Общая слабость организма;
- Резкое снижение выносливости;
- Перманентное повышение температуры тела;
- Боль в грудной области при дыхании;
В пресловутую группу риска входят заядлые курильщики, люди с плохой наследственностью (кто-то из ближайших родственников был болен), люди преклонного возраста (на промежутке от 50 до 80 лет шансы подхватить заболевание стремительно увеличиваются даже у некогда здоровых людей).
Рак легких симптомы лечение являются общими как для мужчин, так и для женщин. Наличие одного или нескольких из вышеперечисленных явлений - серьезный сигнал для каждого человека.
Невозможно точно диагностировать наличие раковой опухоли без соответствующего обследования в медицинской клинике. В большинстве случаев, применяется компьютерная томография, которая предоставляет полный отчет о состоянии систем организма и позволяет выявить даже маленькую опухоль.
Методы лечения
Каждый подход уникален и зависит от конкретной стадии протекания болезни. Лучше всего работает профилактика заболевания, пока человек еще здоров - отказ от курения и вредных привычек, правильное питание, спорт.
Нулевая и первая стадии лечатся с помощью хирургического вмешательства. Врач удаляет образовавшиеся метастазы сохраняя легкие пациента. После операции выписывается курс лекарственных препаратов нацеленных на:
- Ускоренное восстановление организма;
- Предотвращение повторного развития опухоли;
Подавляющее большинство таких случаев имеют положительный исход.
Хирургическое вмешательство может быть эффективно и для второй стадии развития метастаз, но для более сложных ситуаций разработана методика химического и радиационного воздействия. Главная цель данного этапа - не дать опухолевым клеткам распространиться на всей поверхности легкого и выйти за его пределы (если метастазам это удается - болезнь переходит на терминальную стадию и, фактически, является неизлечимой).