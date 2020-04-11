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Как выявить и побороть рак легких на ранней стадии?

16:49 11.04.2020

Рак легких - это тяжелое заболевание онкологического характера, постепенно развивающееся в организме человека 

Метастазы не появляются из ниоткуда, их образование, размножение и развитие занимает внушительное количество времени.

Как правило, уже на первых этапах протекания болезни появляются ярко-выраженные симптомы. К сожалению, большинство людей упорно игнорируют проявление чувств дискомфорта, допуская развития тяжелых стадий онкологии.

Группа риска и симптомы

Существует несколько категорий людей, которые сильнее подвержены образованию метастаз в легких, а потому должны внимательнее отнестись к поиску следующих признаков болезни:

- Общая слабость организма;

- Резкое снижение выносливости;

- Перманентное повышение температуры тела;

- Боль в грудной области при дыхании;

В пресловутую группу риска входят заядлые курильщики, люди с плохой наследственностью (кто-то из ближайших родственников был болен), люди преклонного возраста (на промежутке от 50 до 80 лет шансы подхватить заболевание стремительно увеличиваются даже у некогда здоровых людей).

Рак легких симптомы лечение являются общими как для мужчин, так и для женщин. Наличие одного или нескольких из вышеперечисленных явлений - серьезный сигнал для каждого человека.

Невозможно точно диагностировать наличие раковой опухоли без соответствующего обследования в медицинской клинике. В большинстве случаев, применяется компьютерная томография, которая предоставляет полный отчет о состоянии систем организма и позволяет выявить даже маленькую опухоль.

Методы лечения

Каждый подход уникален и зависит от конкретной стадии протекания болезни. Лучше всего работает профилактика заболевания, пока человек еще здоров - отказ от курения и вредных привычек, правильное питание, спорт.

Нулевая и первая стадии лечатся с помощью хирургического вмешательства. Врач удаляет образовавшиеся метастазы сохраняя легкие пациента. После операции выписывается курс лекарственных препаратов нацеленных на:

- Ускоренное восстановление организма;

- Предотвращение повторного развития опухоли;

Подавляющее большинство таких случаев имеют положительный исход.

Хирургическое вмешательство может быть эффективно и для второй стадии развития метастаз, но для более сложных ситуаций разработана методика химического и радиационного воздействия. Главная цель данного этапа - не дать опухолевым клеткам распространиться на всей поверхности легкого и выйти за его пределы (если метастазам это удается - болезнь переходит на терминальную стадию и, фактически, является неизлечимой).

Темы: Здоровье
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