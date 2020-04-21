Медицинские маски: как защищаться от коронавируса

13:04

Медицинские маски от коронавируса - необходимое средство индивидуальной защиты в период эпидемии этого заболевания

Основное предназначение маски - фильтрация выдыхаемого воздуха. Поэтому в первую очередь защитную маску от коронавируса следует носить инфицированным (в том числе потенциально) и медицинскому персоналу.

Традиционные маски для лица от коронавируса представляют собой повязки из трёх или четырёх слоёв ткани (в том числе фильтрующего), закрывающие нос и рот и закрепляющиеся за ушами или на затылке с помощью специальных резинок. Некоторые могут быть снабжены носовым фиксатором, который изгибается по форме носа. Тем самым достигается более плотное облегание маской лица.

Основные типы защитных масок от коронавируса:

одноразовые;

многоразовые.

Одноразовые маски повторному использованию не подлежат, их необходимо утилизировать. Многоразовые изделия можно стирать, а после этого их обязательно нужно прогладить горячим утюгом или обработать паром. Такие маски изготавливаются из хлопка, могут иметь специальный кармашек, в который вкладывают дополнительный фильтр (например, марлю). Но медицинскими эти маски не являются.

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Медицинские маски от коронавируса имеют одну из трёх степеней защиты. Степень I означает, что такая маска задерживает до 95% вредоносных микроорганизмов. Степень II предполагает фильтрацию до 98% бактерий. А маски со степенью защиты IIR обладают дополнительной защитой от брызг. Тестирование масок на проницаемость проводится с использованием аэрозолей. Размер вируса во много раз меньше, чем капля аэрозоля. Кроме того, маска никак не противодействует попаданию вируса на кожу лба и слизистые глаз. Поэтому важно понимать, что маска для лица от коронавируса в полной мере не защитит. Но она предохранит от проникновения капель слюны и слизи, в которых может содержаться вирус. Поэтому ношение масок в людных местах позволяет существенно снизить вероятность распространения заболевания.

Перед тем как надеть маску и сразу после её снятия руки нужно продезинфицировать. Надевать маску полагается так, чтобы она максимально плотно прилегала к лицу. Нос и рот должны быть закрыты. Носить маску следует не дольше 2-3 часов. К этому времени она намокает и лишается своих защитных свойств. Снимая маску, нужно браться только за завязки (резинки), не трогая само изделие руками.