Установка зубной коронки

12:25

Современная стоматология - это не только недешевое, но и разнообразное лечение

Клиенту предлагается на выбор множество способов вернуть возможность наслаждаться вкусом пищи. К примеру, можно установить зубную коронку https://lotusdent.ru/uslugi/protezirovanie-zubov/ustanovka-zubnoj-koronki-pod-klyuch/ на поврежденный зуб.

Какие бывают коронки

Этот зубной протез почему-то незаслуженно забыт пациентом. Все более-менее разобрались в особенностях полного протезирования, многоканальном пломбировании, но о том, что такое зубная коронка и в каких случаях ее стоит применить имеют весьма смутные представления, в лучшем случае вспоминая о том, что они бывают золотые.

Золотая коронка, как и золотой зуб давно стали достоянием истории. Хотя драгметаллы довольно долго были единственным из сравнительно безопасных материалов стоматологии. Они хоть как-то защищали от бактерий, дальнейшего разрушения, были по большей части гипоаллергенны. Но на смену металлу пришла металлокерамика.

Разница была в основном эстетической: для стоматологии это очень важный, но не единственный аспект. Сами импланты по-прежнему делалась из драгоценного или недрагоценного металла, а потом покрывалась белым керамическим покрытием. Сейчас белый протез кажется обыденностью, но в свое время это было настоящим прорывом. Время шло и протез из металлокерамики сменили изделия из

- прессованной керамики (очень красивые, но пока еще недостаточно прочные);

- диоксида циркония (служат десятилетиями, не теряют белизну, но стоят гораздо дороже);

- оксида алюминия (самые современные и дорогие).

Из бюджетных вариантов можно рассмотреть все еще применяемую в стоматологии металлокерамику. Также набирает популярность установка металлопластмассовых зубов. Вообще-то металлопластмассу рекомендуется применять как временный вариант, но многие стоматологи и их клиенты сходятся во мнении, что лучше такое лечение, чем никакое. Срок службы металлопастмассы по сравнению с остальными материалами невелик.

Как происходит установка

Прежде всего стоматолог должен определить насколько поврежден зуб и имеет ли смысл пытаться его восстанавливать. Раньше считалось, что должно остаться около 50%, сейчас полного удаления может избежать и более поврежденный зуб. Главное чтобы его корни крепко сидели в челюсти, не было воспаления или опасности заражения. Тем не менее, чем меньше поврежденных тканей, тем проще и главное дешевле установка.

После изучения полости рта, для которого зубной врач может заказать рентгеновские снимки и другие дополнительные анализы и исследования, они с пациентом определяют оптимальный вариант материала для протезирования.

После этого больной зуб проходит первичную обточку, целью которой является удаление всех больных тканей. Кроме того, устанавливается насколько прочной и здоровой является пульпа под ними. К сожалению, может выясниться, что зуб поврежден сильнее, чем показалось при первичном осмотре.

Если все в порядке, изготавливается коронка. Для этого делается слепок и 3D модель на компьютере. Иногда изготовление изделия может занять около часа, иногда - несколько дней. Все зависит от сложности технологии и материалов. А также от того насколько близко находится лаборатория. Если изготовление протеза затягивается, на зуб устанавливается пластмассовый временный колпачок.

После изготовления происходит неизбежная подгонка. Несмотря на точность компьютерных технологий, установка по-прежнему требует опыта, навыков и может занять определенное время. После подгонки коронка фиксируется на стоматологический цемент. Некоторое время пациент может ощущать дискомфорт, но привыкание происходит достаточно быстро.