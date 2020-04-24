Кариозный процесс: методы лечения и профилактики

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Каковы причины развития кариозного процесса?

Кариес зубов – воспалительное заболевание твёрдых тканей зуба, которое проявляется нарушением минерализации зуба, его трофики и структурной целостности, а также характеризуется наличием дефекта в виде полости. Детально о методах лечения и профилактики расскажет Целлоев Ильяс Эйсаевич специалист по эстетической стоматологии, терапевт, стоматолог-ортопед.

Главный врач сети стоматологических клиник «ЛидерСтом»

Зачастую пациенты жалуются на наличие эстетического дефекта на поверхности зубов, а также на характерные для данного заболевания болевые ощущения различного характера.

В клинике Лидерстом пациент может навсегда забыть об этой проблеме. Я, как опытный и высококвалифицированный врач, гарантирую каждому посетителю нашей клиники безболезненное, комфортное и качественное лечение. Это касается всех услуг, которые мы предоставляем. Также мы предлагаем самую выгодную имплантацию зубов.

Важный и необходимый аспект стоматологического здоровья – профилактика. Для каждого человека важно своевременное предупреждение возникновения такого патологического процесса, как кариес.

Не вовремя выявленный и вылеченный кариозный процесс может стать причинным фактором развития пульпита, который характеризуется поражением нервно-сосудистого пучка зуба.

Каковы причины развития кариозного процесса?

Кариес зубов возникает у пациентов вследствие неудовлетворительной гигиены полости рта и зубов. Зачастую его развитие напрямую связано с наличием у человека вредных привычек, при его злоупотреблении продуктов с высоким уровнем содержания сахара, и при пренебрежении правил гигиены.

Какие же выделяют основные причины кариеса?

- Игнорирование профилактического посещения стоматолога (вследствие чего пациент может и не догадываться о развивающемся в полости рта заболевании);

- Употребление в пищу продуктов, в избытке содержащих сахар и красители;

- Неудовлетворительная, нетщательная и недостаточная гигиена зубов (нерегулярные чистки зубов, отсутствие чистки зубов, нетщательное очищение поверхности зубов в труднодоступных местах);

- Развитие вторичного кариеса (вследствие неправильно проведенного ранее лечения кариеса; развитие кариозного процесса под пломбой после раннего лечения этого заболевания).

Я рекомендую пациентам проведение профилактических мероприятий для предупреждения развития кариеса.

Правильная и тщательная гигиена полости рта – залог долговечности и стабильности нормального функционирования и сохранения эстетических функций.

Какие методы лечения кариеса предлагает клиника Лидерстом?

Выбранный способ лечения напрямую зависит от стадии течения заболевания.

Выделяют несколько форм кариеса в зависимости от характера, количества и качества пораженных патологическим процессом твёрдых тканей.

- Начальная стадия («стадия пятна», исходя из названия, проявляется наличием на поверхности твёрдых тканей пятна);

- Поверхностная стадия (затрагивающая поверхностные слои твёрдых тканей);

- Средняя стадия (кариозный процесс затрагивает эмаль и дентин);

- Глубокая стадия (кариес не достигает пульповой камеры, находится в зоне околопульпарного дентина).

В стадии начального кариеса лечение заболевания может заключаться в медикаментозной терапии.

Я обычно провожу пациенту профессиональную чистку зубов с целью полного и тщательного удаления с поверхности зубов зубного налёта, плотных отложений, бляшек и камней (при их наличии).

После данной процедуры я назначаю пациенту определенные лекарственные препараты. В них входят комплекс витаминов, лекарственных средств с высоким содержанием микроэлементов.

Также я считаю целесообразным назначение реминерализующей терапии.

В остальных случаях течения кариеса (при затрагивании твёрдых тканей зуба с появлением дефекта в виде полости) лечение будет заключаться в удалении пораженных тканей и постановки пломбы из различных материалов.

Клиника Лидерстом предлагает все комфортные условия для проведения процедур лечения пациента.

Основные принципы лечения в нашей клинике:

- Качество;

- Эффективность;

- Долговечность и стабильность результата;

- Использование высокотехнологичных и качественных материалов;

- Комфорт для пациента;

- Рекомендации и советы по профилактике заболеваний;

- Обучение навыкам гигиены полости рта;

- Безболезненность процедур;

- Быстрота проведения лечения.

Каковы советы врачей по профилактике развития кариеса?

Важный аспект здоровья полости рта и зубов – преждевременная и регулярная профилактика, а также правильная гигиена и уход за ротовой полостью.

В клинике Лидерстом пациент может получить консультацию врача по поводу того, как правильно ухаживать за зубами и полостью рта в домашних условиях.

Я советую своим пациентам, прежде всего, регулярно проводить чистку зубов (2 раза в день – утром и вечером). Также я всегда настаиваю на посещении стоматологического кабинета с целью проведения профессиональной чистки зубов (удаление зубных отложений, бляшек, камней) как минимум 1 раз в 6 месяцев.

Также, для сохранения здоровья и правильного функционирования зубов и полости рта пациенту следует выполнять следующие правила:

- Отказ или частичное исключение из рациона питания продуктов, в избытке содержащие сахар;

- Уделить должное внимание тщательной чистке зубов (особенно в труднодоступных местах полости рта – задние поверхности зубов, боковые группы зубов, фиссуры и бугорки жевательных зубов);

- Включение в рацион питания фруктов и овощей (в особенности яблок, моркови, огурцов и т.д., так как употребление этих твёрдых продуктов способствует очищению поверхности зубов);

- Включение в рацион питания витаминов различных групп;

- Проведение регулярных профилактических чисток зубов;

- Своевременное удаление плотного зубного налёта, зубных бляшек и камней (при их наличии);

- Отказ от «быстрых» углеводов (мучные изделия), так как мягкая пища способствует прилипанию остатков пищи к поверхности зубов и созданию благоприятных условий для адгезии к ним микроорганизмов.

Клиника Лидерстом обладает высокотехнологическими технологиями и методами не только по профилактике заболеваний, но и по качественному и эффективному лечению.