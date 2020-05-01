Росздравназдор зарегистрировал тест на определение антител к SARS-CoV-2

12:12

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала тест, показывающий ответ иммунной системы на инфекцию SARS-CoV-2.



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Регистрационное удостоверение действительно до конца текущего года.

При этом отмечается, что анализ не выявляет сам вирус. Тест подойдет тем людям, которых не тестировали во время заболевания, сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Разработан тест был НМИЦ гематологии совместно с Институтом молекулярной биологии.

По словам Ефимова, тест-системы уже были отправлены в некоторые больницы для тестирования работающих с больными врачей. НМИЦ гематологии также планирует организует проверку на антитела всем желающим.