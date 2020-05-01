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Росздравназдор зарегистрировал тест на определение антител к SARS-CoV-2

12:12 1.05.2020

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала тест, показывающий ответ иммунной системы на инфекцию SARS-CoV-2.


Фото из социальной сети Facebook

Регистрационное удостоверение действительно до конца текущего года.

При этом отмечается, что анализ не выявляет сам вирус. Тест подойдет тем людям, которых не тестировали во время заболевания, сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Разработан тест был НМИЦ гематологии совместно с Институтом молекулярной биологии.

По словам Ефимова, тест-системы уже были отправлены в некоторые больницы для тестирования работающих с больными врачей. НМИЦ гематологии также планирует организует проверку на антитела всем желающим.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 16:09
Гость: stalker

Ну и что ? Ранее сообщалось, что тестирование на наличие антител будет платным. Цена вопроса от 2 до 4 тыс. рублей. Это первое. Второе. А зачем этот тест вообще нужен ? Допустим, у тебя в крови есть такие антитела, и что ? Ты можешь без маски ходить, не соблюдать режим самоизоляции ? Да фиг там. Тогда зачем его вообще проводить ?
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