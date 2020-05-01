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Главврач комплекса в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса

21:08 1.05.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Главврач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у большинства пациентов наблюдаются высыпания на животе и руках.

Об этом он сообщил во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, сообщает ТАСС.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», - заявил Проценко.

Ранее Денис Проценко также сообщал, что врачи совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского выполнили первую тромбоэкстракцию (прямое механическое извлечение тромба) при ишемическом инсульте, а совместно с коллегами Городской клинической больницы № 1 им Н. И. Пирогова и больницой № 52 наладили ЭКМО (искусственное насыщение крови кислородом).

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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02.05.2020, 00:50
Гость: ABCD

Новые коронованные вирусы это не что иное как попытка власти продлить "режим самоизоляции" как можно дольше. Уже никто не верит в злой вирус, у меня в городе я сегодня не видел ни одного человека в маске! Сейчас власть мусолит коронованный вирус для одной цели, как можно сильнее довести до обнимания все слои населения, заставить их откупорить свои кубышки, уничтожить теневые секторы малого и среднего бизнеса и их финансовые цепочки. Другого объяснения этого вирусобесия у меня нет. А мои догадки подтверждаются такой истерией властей вокруг этого дела, хотя "короновирус" был ещё в прошлом году, и никто на него не обращал внимания!И фактором того, что власть при всей риторике "поможем народу чем сможем" попросту всеми силами пытаются не допустить этой помощи, раздавая гроши одному из 100 нуждающихся.
01.05.2020, 23:46
Гость: Жора

Я так понял, что этим должны заниматься депутаты, чиновники, футболисты, хокеисты и другие с миллионными 'зарплатами'. А людей, которые должны лечить, изобретать вакцину просто 'оптимизировали'.
01.05.2020, 23:00
Гость: Самый главный симптом

Огромное облако пурги вокруг этого вируса уже три месяца. И чем больше становится это облако, тем больше заболевших. Понятно только одно - лечить некому, а кошмарить - навалом.
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