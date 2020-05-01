Главврач комплекса в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса

21:08

Главврач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у большинства пациентов наблюдаются высыпания на животе и руках.

Об этом он сообщил во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, сообщает ТАСС.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», - заявил Проценко.

Ранее Денис Проценко также сообщал, что врачи совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского выполнили первую тромбоэкстракцию (прямое механическое извлечение тромба) при ишемическом инсульте, а совместно с коллегами Городской клинической больницы № 1 им Н. И. Пирогова и больницой № 52 наладили ЭКМО (искусственное насыщение крови кислородом).