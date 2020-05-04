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В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

12:13 4.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.

За минувшие 24 часа было выявлено еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах. Клинических проявлений болезни не обнаружено в более чем половине выявленных случаев (50,6%).

В Москве было выявлено 5795 новых случаев,  в Московской области - 803, в Санкт-Петербурге - 317, в Мурманской области - 280, в Дагестане - 160, в Нижегородской области - 157

Общее число случаев заражения в России таким образом составляет на 4 мая 145 268. 

Жертвами коронавирусной инфекции стали 76 человек, из них 35 в Москве. Всего же с начала эпидемии в России скончались 1356 человек с подтвержденным COVID-19.

Из больниц за минувшие сутки было выписано 1456 человек, в Москве - 544. Всего выздоравливающих с начала эпидемии насчитывается 18 095 человек.

Напомним, что прирост заболеваемости COVID-19 в России впервые превысил полог в 10 тысяч 3 марта.  

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 16:16
Гость: SOS

В Дагестане коллапс, срочно нужен военный полевой госпиталь!!!
04.05.2020, 15:53
Гость: В.В.

"впервые превысил полог в 10 тысяч 3 марта." - Два вопроса писавшему эту заметку:
1_что значит "впервые превысил полог"?
2_так всё-таки "3 марта" или 3 мая?
PS.
Ах да, ещё один, где берут таких растяп?
04.05.2020, 15:36
Гость: Иван Иваныч

А шашлыки в мечетях жарили?
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