В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

12:13

В России зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.

За минувшие 24 часа было выявлено еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах. Клинических проявлений болезни не обнаружено в более чем половине выявленных случаев (50,6%).

В Москве было выявлено 5795 новых случаев, в Московской области - 803, в Санкт-Петербурге - 317, в Мурманской области - 280, в Дагестане - 160, в Нижегородской области - 157

Общее число случаев заражения в России таким образом составляет на 4 мая 145 268.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 76 человек, из них 35 в Москве. Всего же с начала эпидемии в России скончались 1356 человек с подтвержденным COVID-19.

Из больниц за минувшие сутки было выписано 1456 человек, в Москве - 544. Всего выздоравливающих с начала эпидемии насчитывается 18 095 человек.

Напомним, что прирост заболеваемости COVID-19 в России впервые превысил полог в 10 тысяч 3 марта.