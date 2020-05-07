Скуловая имплантация верхней челюсти с установкой зигом

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Достоинства скуловой имплантации

Скуловая имплантация позволяет с успехом обойти проблему экстремальной атрофии костной ткани даже у пациентов преклонного возраста при наличии системных заболеваний (сахарного диабета, сердечно-сосудистой недостаточности и т.д.).

Скуловые импланты позволяют провести протезирование зубов на верхней челюсти за более короткий срок, так как не нужно ждать окончания регенерации кости и приживления конструкции. Через несколько дней (от 1 до 7) после установки импланта врач уже может установить пациенту несъемный протез, который удовлетворяет эстетические запросы пациента и дает возможность вести полноценную жизнь: четко говорить, жевать пищу и т.д..

Технология Зигома создана для тех пациентов, у которых имеется высокая степень выраженности атрофии челюсти. Для того, чтобы эта особенность не стала препятствием к установке и приживлению имплантов, вместо классических конструкций врач внедряет особые титановые штифты, которые имеют большую длину. Эти импланты доходят до скуловой кости, не пересекая при этом гайморовы пазухи. Скуловая кость вполне подходит для крепления импланта: она обладает хорошей прочностью и твердостью. Не требуется проводить синус-лифтинг и другие процедуры по наращиванию костной ткани, что, несомненно, является еще одним достоинством для пациентов, имеющих сильную атрофию альвеолярного отростка.

Для того, чтобы добиться прочности и надежности будущей конструкции, требуется установить четыре опорных импланта. Если по итогам обследования пациента высота его кости является удовлетворительной в передней части, то в этой области можно поставить два стандартных импланта, в боковые же ставят удлиненные скуловые модели. Если резорбция кости достигла экстремальной степени, то для восстановления зубов используются исключительно скуловые импланты. Протез можно устанавливать сразу же после операции или через несколько дней после нее: вся конструкция плотно фиксируется на месте винтами, обеспечивает качественную жевательную и косметическую функцию, позволяет разговаривать без дефектов.

Кому показана процедура?

Так как скуловая имплантация может выполняться при значительном разрушении костной ткани челюсти, процедура является прекрасной альтернативой пересадке кости от донора. Главным показанием для выбора скуловой имплантации в качестве метода протезирования является отсутствие зубов на верхней челюсти при наличии тотального недостатка костной ткани. Другие ситуации, когда лучшим методом является скуловая имплантация:

- отсутствует часть костной ткани челюсти в результате новообразования или травм;

- нет возможности использовать другие методы имплантации вследствие дефицита кости;

- желание пациента сразу же носить несъемный протез;

- неэффективность проведенного синус-лифтинга, а также нежелание пациента проводить остеопластику;

- односторонний дефект челюсти (адентия или значительная нехватка зубов с одной стороны).

Этапы скуловой имплантации

Скуловая имплантация подразумевает проведение следующих этапов в определенной последовательности:

Подготовка: включает в себя первичную консультацию, в ходе которой врач беседует с клиентом, определяет состояние полости рта и костной ткани челюсти, проводит 3Д-диагностику. По итогам осмотра и дополнительного обследования подбираться наилучший метод имплантации. На компьютере моделируются места погружения титановых штифтов, чтобы не были задеты гайморовы пазухи, сосудистые и нервные сплетения. Хирургический этап – собственно операция. Внедрение титановых штифтов выполняется под местной анестезией: современные анестетики полностью выключают болевую чувствительность в нужном участке, поэтому операция хорошо переносится больными. Ортопедический этап – срок его проведения различен. Установка временного протеза может осуществляться сразу же после фиксации имплантов в кости в ходе операции или спустя несколько дней. 4 импланта способны брать на себя все виды осевых нагрузок. Временный протез сменяется на постоянный спустя 6-7 месяцев, когда штифты полностью срастаются с костной тканью.

Процесс осмотра и обследования, выбора имплантов, их установки и фиксации временного протеза занимает в среднем не больше недели. Сразу же после операции пациент может отправиться по своим делам, так как скуловая имплантация практически не имеет ограничений: можно спокойно пережевывать пищу, четко говорить, а красивая улыбка только добавляет уверенности. Минимальная травматичность в ходе операции гарантирует комфортный и недолгий реабилитационный период, особенно при соблюдении всех рекомендаций специалиста. В первое время после установки протеза жевательную нагрузку на челюсть следует увеличивать плавно, постепенно переходя к твердой и жесткой пище.

Достоинства скуловой имплантации

Основные ее преимущества перед другими методиками восстановления зубного ряда:

1. Для определенной категории пациентов единственный надежный и долгосрочный способ восстановления зубов – это скуловая имплантация.

2. Процесс реабилитации не занимает много времени, процент осложнений в ходе операции минимален, сводится к нулю при грамотном выборе имплантов и месте их внедрения.

3. Сразу же после операции можно носить временные несъемные протезы: по эстетике они ничуть не хуже натуральных, здоровых зубов.

4. Результат после проведенной операции заметен сразу.

5. Особое строение скуловых имплантов обеспечивает большой выбор конструкций при протезировании.

Срок службы протеза и имплантов при соблюдении правил ухода и профилактическом посещении специалиста может исчисляться десятилетиями. Для того, чтобы имплантация имела максимальную эффективность, следует обращаться лишь к профессионалам своего дела и не экономить на своем здоровье.

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