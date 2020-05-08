Врачи отказываются принимать россиян без справки об отсутствии коронавируса

08:12

В России зафиксированы случаи отказов медиков от приема пациентов без справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

О сложившейся ситуации сообщает Всероссийский союз пациентов в своем обращении в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

В документе отмечается, что в последнее время в организацию начало поступать большое количество жалоб от граждан на неоказание им медицинских услуг в период самоизоляции. В медицинской помощи отказывают, в том числе, и людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо продолжать лечение и наблюдаться у специалистов.

В ряде регионов пациентам предлагают сдать тест на COVID-19 на платной основе, объясняя это тем, что человек не входит в группу риска и не имеет симптомов ОРВИ, а следовательно исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.

Ранее ряд специалистов уже обращал внимание на проблему со здоровьем россиян в период самоизоляции. Пациенты не могут получить необходимого лечения. В первую очередь под удар попали пациенты с редкими заболеваниями (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродемия), столкнувшиеся с нехваткой необходимых лекарств, так как те используются при лечении коронавирусной инфекции.