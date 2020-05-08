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Врачи отказываются принимать россиян без справки об отсутствии коронавируса

08:12 8.05.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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В России зафиксированы случаи отказов медиков от приема пациентов без справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

О сложившейся ситуации сообщает Всероссийский союз пациентов в своем обращении в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

В документе отмечается, что в последнее время в организацию начало поступать большое количество жалоб от граждан на неоказание им медицинских услуг в период самоизоляции. В медицинской помощи отказывают, в том числе, и людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо продолжать лечение и наблюдаться у специалистов.

В ряде регионов пациентам предлагают сдать тест на COVID-19 на платной основе, объясняя это тем, что человек не входит в группу риска и не имеет симптомов ОРВИ, а следовательно исследование не покрывается территориальной программой госгарантий.

Ранее ряд специалистов уже обращал внимание на проблему со здоровьем россиян в период самоизоляции. Пациенты не могут получить необходимого лечения. В первую очередь под удар попали пациенты с редкими заболеваниями (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродемия), столкнувшиеся с нехваткой необходимых лекарств, так как те используются при лечении коронавирусной инфекции.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 12:42
Гость: XeX

Самый идиотизм не в этом. Самый идиотизм в том, что людей запугали мифическим коронавирусом так, что они сидят дома и не едут в больницу при обострении хронических болезней, почечной недостаточности, диабета, при инфарктах, инсультах, воспалении аппендицита, кровотечении при подпольных абортах и т.д. и тихо умирают дома, потому что боятся заразиться мифической медийной хренью! Если посчитать сколько людей умерло за 3 месяца от неоказания первой помощи по этой причине и сравнить с раздутой до кретинизма эпидемией обычной сезонной ОРВИ названной "ковидом-19", то последняя тихо курит в уголке. Собянин и Минздрав должны ответить за смерти всех этих людей.
08.05.2020, 12:39
Гость: ничего себе- случаи отказов медиков

от приема пациентов без справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию.

Хочу спросить: Власть у нас в государстве есть?

Или поступило тайное указание таким способом разводить быдло на деньги?

ЕСЛИ+человек не входит в группу риска и не имеет симптомов ОРВИ+
НА КОЙ ЕМУ ДЕЛАТЬ ЭТОТ ТЕСТ.

Кстати о птичках. В интернетах писали, что фирма дочери одного очень-очень известного российского политика наладилась выпускать тесты на тот самый вирус.Мож врут, мож и нет. Профильное образование для подобное деятельности у неё вроде как имеется.
ЗЫ. На вражеских ресурсах месяц назад писали что после выхода из "карантина" Россия столкнется с повышенной смертностью женщин и детей.
То ли от не полученной медпомощи, то ли от не сделанных вовремя операций.
Вполне правдоподобно.
А потом начнут визжать о рождаемости, вымирании русских и завозить пачками мигрантов.

У, МАРДЁРЫ!
Сначала решили устроить тотальный маскарад, при том намекают ЭТО БУДЕТ ДОЛГО. Один чел посчитал, что ему на это безобразие если пользоваться по правилам, надо 3-4 тысячи рублей.
Теперь придумают тотальную платную тестеризация - а не захочешь отключат газ и свет.
08.05.2020, 10:51
Гость: Евроазиец

Не бойтесь! Всех вылечит полиция и другие юристы. Ещё туроператоры помогут. Потому что Профессионалы!
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